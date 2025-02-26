Украина и США готовятся подписать соглашение о природных ресурсах

Украина и США согласовали окончательный вариант договора о совместной разработке природных ресурсов, который устраивает Украину, сообщает Русская служба ВВС со ссылкой на источник в украинской власти.

Источник Би-би-си сообщил, что «удалось выйти на хорошие для Украины правки». В частности, в новом варианте соглашения нет обязательств Украины направить в создаваемый инвестиционный фонд $500 млрд. Страны также будут совместно владеть этим фондом. Ранее говорилось, что он будет принадлежать только США.

В то же время, по данным источника AFP в украинской власти, в соглашении также есть пункт о безопасности, но без конкретных обязательств США в плане ее обеспечения. Этот пункт подразумевает, что США будут инвестировать в Украину, что она «работает на благо прочного мира» и что Америка поддерживает усилия по обеспечению безопасности.

Также источник AFP сообщил, что подписание может состояться в пятницу: «Сейчас правительственные чиновники работают над деталями. На данный момент мы рассматриваем возможность визита в Вашингтон в пятницу для подписания соглашения».

Президент США Дональд Трамп фактически подтвердил, что президент Украины Владимир Зеленский планирует в пятницу, 28 февраля, приехать в Вашингтон для подписания соглашения.

Трамп также сообщил журналистам, что Украина в обмен на подписание соглашения получит «350 млрд долларов, много техники, военной техники и право воевать дальше».

«Я должен сказать — Украина… они очень храбрые, они хорошие солдаты. Но без США и их денег и военной техники эта война закончилась бы очень быстро», - заявил он, добавив, что поставки техники будут продолжаться, скорее всего, пока «не будет соглашения с Россией».

По данным американского Госдепартамента на 20 января, за время войны США предоставили Украине военную помощь примерно на $69,2 млрд. При этом авторитетный американский аналитический Совет по международным отношениям оценивает общий объем американской помощи Украине с начала полномасштабной войны в $175 млрд.