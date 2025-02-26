Совет директоров Kaspi.kz рекомендует не выплачивать дивиденды за 2024 год

Зарегистрированная на NASDAQ финтех-компания Kaspi.kz, вероятно, не будет выплачивать дивиденды за 2024 год. Об этом говорится в уведомлении о ежегодном собрании акционеров, опубликованном на Казахстанской фондовой бирже в среду.

На общем собрании акционеров, запланированном на 28 марта, совет директоров будет рекомендовать не выплачивать дивиденды акционерам.

«Предложить общему собранию акционеров Kaspi, с учетом ранее выплаченных квартальных дивидендов в 2024 году, не выплачивать дивиденды по простым акциям АО “Kaspi.kz” за 2024 год», — говорится в уведомлении.

В январе Kaspi.kz приобрела 65,4% акций турецкой маркетплейс-компании Hepsiburada за $1,1 млрд. Тогда генеральный директор компании Михаил Ломтадзе заявил, что дивидендная политика может измениться в связи с увеличением инвестиций.

Наблюдатели отметили, что за эту неделю, в течение которой было опубликовано уведомление, акции Kaspi.kz упали на 5%.

В середине января нью-йоркская юридическая фирма Rosen Law подала коллективный иск против Kaspi.kz. Среди прочих поводов для иска были: введение в заблуждение и сокрытие информации, касающейся предполагаемого «продолжения бизнеса с российскими компаниями» и «нераскрытых сделок со связанными сторонами».

Kaspi.kz отвергла эти претензии, которые уже выдвигались шорт-селлером Culper Research в сентябре прошлого года. В ответ компания заявила: «У нас есть всеобъемлющие политики и процедуры, направленные на недопущение работы с потребителями или компаниями, которые числятся в международных санкционных списках».

Kaspi.kz разместила свои акции на Лондонской фондовой бирже в октябре 2020 года, но провела делистинг в марте 2024 года. В январе 2024 года финтех-компания вышла на NASDAQ.