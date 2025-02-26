Если это решение будет принято, банк прервет практику ежеквартальных выплат дивидендов акционерам
Совет директоров Kaspi.kz рекомендует не выплачивать дивиденды за 2024 год
Паоло Сорбелло, фото Жанары Каримовой

Зарегистрированная на NASDAQ финтех-компания Kaspi.kz, вероятно, не будет выплачивать дивиденды за 2024 год. Об этом говорится в уведомлении о ежегодном собрании акционеров, опубликованном на Казахстанской фондовой бирже в среду.

На общем собрании акционеров, запланированном на 28 марта, совет директоров будет рекомендовать не выплачивать дивиденды акционерам.

«Предложить общему собранию акционеров Kaspi, с учетом ранее выплаченных квартальных дивидендов в 2024 году, не выплачивать дивиденды по простым акциям АО “Kaspi.kz” за 2024 год», — говорится в уведомлении.

В январе Kaspi.kz приобрела 65,4% акций турецкой маркетплейс-компании Hepsiburada за $1,1 млрд. Тогда генеральный директор компании Михаил Ломтадзе заявил, что дивидендная политика может измениться в связи с увеличением инвестиций.

Наблюдатели отметили, что за эту неделю, в течение которой было опубликовано уведомление, акции Kaspi.kz упали на 5%.

В середине января нью-йоркская юридическая фирма Rosen Law подала коллективный иск против Kaspi.kz. Среди прочих поводов для иска были: введение в заблуждение и сокрытие информации, касающейся предполагаемого «продолжения бизнеса с российскими компаниями» и «нераскрытых сделок со связанными сторонами».

Kaspi.kz отвергла эти претензии, которые уже выдвигались шорт-селлером Culper Research в сентябре прошлого года. В ответ компания заявила: «У нас есть всеобъемлющие политики и процедуры, направленные на недопущение работы с потребителями или компаниями, которые числятся в международных санкционных списках».

Kaspi.kz разместила свои акции на Лондонской фондовой бирже в октябре 2020 года, но провела делистинг в марте 2024 года. В январе 2024 года финтех-компания вышла на NASDAQ.

Paolo Sorbello
Paolo Sorbello

Vlast Editor

Еще по теме:
Свежее из этой рубрики
Просматриваемые
Новости
В «Меломан-MARWIN» массово увольняют сотрудников
Новости
Ставку НДС повысят до 16%, а порог для постановки на учет снизится до 15 млн. тенге
Новости
Правительство России приняло решение о строительстве газопровода для севера и северо-востока Казахстана
Новости
США и Россия проведут дополнительные переговоры о прекращении войны в Украине
Новости
Немецкая авиакомпания Lufthansa возвращается в Алматы и Астану
Новости
КФГД с 1 марта отменяет предельные ставки по депозитам в тенге для всех банков