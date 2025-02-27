В министерстве разработали поправки, чтобы пресекать это
Минтруда заявило, что казахстанцы находят «лазейки» для получения завышенных социальных выплат
фото Жанары Каримовой

Тамара Вааль, Астана, Власть

В министерстве труда и социальной защиты населения разработали поправки в законодательство, которые направлены на сохранение финансовой устойчивости государственного фонда социального страхования. Как отметила в четверг в ходе заседания коллегии глава ведомства Светлана Жакупова, некоторые граждане «изыскивают лазейки для получения искусственно завышенных размеров выплат», в частности по беременности и родам.

«Министерством разработан пакет законодательных инициатив, реализация которых позволит расширить горизонт финансовой устойчивости модели на ближайшие 10 лет», - сказала Жакупова.

Министр отметила, что в 2024 году из государственного фонда социального страхования 1,4 млн граждан выплачено более 950 млрд тенге. При этом в 15 регионах объемы выплат превысили поступления в фонд социальных отчислений за работающих граждан. В частности, в Туркестанской области – в 3,6 раза, в Жамбылской области – в 2,7 раза, в Шымкенте, Кызылорде, Алматинской области – в 2,5 раза, в Мангистауской области и в области Абай - более чем в 2 раза.

«В системе обязательного социального страхования лишь одна социальная выплата не имеет ограничений по максимальному размеру – это выплата по беременности и родам. Поэтому отдельные граждане изыскивают лазейки для получения искусственно завышенных размеров выплат, что влечет несправедливое перераспределение социальных отчислений добросовестных участников системы», - объяснила Жакупова.

По ее данным, в настоящее время заведено более 16 уголовных дел на 113 получателей. Сумма нанесенного ущерба составила 158 млн тенге. Кроме того, с сентября 2024 года 1,5 тыс. получателей добровольно подтвердили искусственное завышение своего дохода, тем самым «были сохранены активы ГФСС на сумму 3,4 млрд тенге».

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

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