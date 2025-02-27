Минтруда заявило, что казахстанцы находят «лазейки» для получения завышенных социальных выплат

В министерстве труда и социальной защиты населения разработали поправки в законодательство, которые направлены на сохранение финансовой устойчивости государственного фонда социального страхования. Как отметила в четверг в ходе заседания коллегии глава ведомства Светлана Жакупова, некоторые граждане «изыскивают лазейки для получения искусственно завышенных размеров выплат», в частности по беременности и родам.

«Министерством разработан пакет законодательных инициатив, реализация которых позволит расширить горизонт финансовой устойчивости модели на ближайшие 10 лет», - сказала Жакупова.

Министр отметила, что в 2024 году из государственного фонда социального страхования 1,4 млн граждан выплачено более 950 млрд тенге. При этом в 15 регионах объемы выплат превысили поступления в фонд социальных отчислений за работающих граждан. В частности, в Туркестанской области – в 3,6 раза, в Жамбылской области – в 2,7 раза, в Шымкенте, Кызылорде, Алматинской области – в 2,5 раза, в Мангистауской области и в области Абай - более чем в 2 раза.

«В системе обязательного социального страхования лишь одна социальная выплата не имеет ограничений по максимальному размеру – это выплата по беременности и родам. Поэтому отдельные граждане изыскивают лазейки для получения искусственно завышенных размеров выплат, что влечет несправедливое перераспределение социальных отчислений добросовестных участников системы», - объяснила Жакупова.

По ее данным, в настоящее время заведено более 16 уголовных дел на 113 получателей. Сумма нанесенного ущерба составила 158 млн тенге. Кроме того, с сентября 2024 года 1,5 тыс. получателей добровольно подтвердили искусственное завышение своего дохода, тем самым «были сохранены активы ГФСС на сумму 3,4 млрд тенге».