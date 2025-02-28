Аэропорт Актау остается закрытым из-за непогоды

В связи с неблагоприятными погодными условиями аэропорт Актау закрыт до 12:00 пятницы, сообщается на сайте аэропорта.

Согласно данным онлайн-табло, на прилет задерживаются восемь рейсов: три из Алматы (SCAT, Air Astana, FlyArystan), два из Астаны (SCAT, Air Astana), два из Атырау (FlyArystan), один из Шымкенты (SCAT) и один из Баку (Azerbaijan Airlines).

На вылет задерживаются девять рейсов: три рейсы в Алматы (SCAT, Air Astana, FlyArystan), три в Астану (SCAT, Air Astana), рейс в Баку (Azerbaijan Airlines), два рейса в Атырау (FlyArystan).

Накануне сообщалось, что аэропорт Актау будет закрыт до 17:00. Однако некоторые самолеты не могут прилететь в Актау с 19:30 четверга.

Air Astana проинформировала пассажиров, что взлетно-посадочная полоса закрыта из-за обледенения, «что может привести к последующим задержкам и отменам рейсов в/из Актау». В авиакомпании сообщили, что пассажирам, ожидающим вылета в терминалах, были предоставлены напитки и питание, а иногородних пассажиров разместили в гостинице.