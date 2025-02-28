Две недели дал премьер крупным компаниям на справедливую уплату налогов

Премьер-министр Олжас Бектенов дал крупным компаниям две недели для оплаты дополнительных сумм налогов, которые они не доплачивают из-да дробления. В противном случае им будут разосланы уведомления от налоговых органов.

«Пользуясь случаем, я хотел бы сейчас обратиться к собственникам и руководителям крупных компаний, применяющим различные схемы оптимизации налоговой нагрузки. Сегодня-завтра в ваши компании поступят уведомления от налоговых органов о необходимости уплаты дополнительных сумм налогов. Прошу всех в течение двух недель сдать в налоговые органы дополнительные налоговые декларации и уплатить справедливые суммы налогов», - сказал Бектенов.

Премьер-министр подчеркнул, что если «эти действия не будут совершены», то государство оставляет за собой право «применить все имеющиеся в распоряжении государства ресурсы, включая фискальные и правоохранительные».

«Разговор будет жестким, но мы готовы к диалогу, если бизнес готов вести себя по отношению к государству справедливо», - заявил глава кабинета министров.

Бектенов отметил, что недобросовестные предприниматели, применяя различные схемы оптимизации налоговой нагрузки, ведут себя «неподобающим образом». И при миллиардных оборотах платят в бюджет суммы, совершенно не соответствующие их прибыли. Премьер заявил, что у правительства есть список этих компаний, а в качестве примера привел BI Group, BAZIS и многие другие, в том числе, известные и популярные рестораны, фитнес-клубы и так далее.