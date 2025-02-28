Детский дом в Баганашиле переведут в Конаев этим летом

Алматинский областной детский дом №1, расположенный в микрорайоне Баганашил в Алматы, переведут в Конаев, подтвердила «Власти» в телефонном разговоре его директор Роза Бекишова. Ожидается, что переезд состоится летом этого года.

«Нам строят хороший современный детский дом в Конаеве. Область передала городу Алматы этот участок, его не продали, никто не купил, просто передали городу», – сказала она.

По словам Бекишовой, сейчас детский дом расположен в старом здании 1963 года постройки, учреждение планирует переехать к лету, когда у детей закончатся занятия.

В начале февраля детский дом получил разрешение на снос 50 деревьев для «благоустройства территории существующих объектов и приведения в эстетический вид, необходимости улучшения качественного и видового состава зеленых насаждений». Пользователи соцсетей выражали беспокойство о том, что на месте здания детского дома планируется жилое строительство, и публиковали кадры сноса деревьев.

При этом в декабре прошлого года издание «Огни Алатау» сообщало, что строительство нового детского дома в Конаеве завершится в конце мая 2025 года, его строит Damu Development Group.

«Здание детского дома, построенное в 1963 году, уже не отвечает современным требованиям и нуждается в капитальном ремонте, который требует значительных государственных вложений. Предложение инвестора оказалось своевременным: область взамен старого здания детского дома получает два важных социальных объекта, отвечающих всем современным стандартам», – сообщало издание.

Соучредитель консорциума Damu Development – Абзал Сагымбаев, депутат маслихата города Астаны VIII созыва. Консорциум строит жилищные комплексы.