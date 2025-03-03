Глава Центра судебных экспертиз Минюста подозревается в хищении более 2 млрд тенге

В агентстве по финансовому мониторингу сообщили подробности дела в отношении руководителя Центра судебных экспертиз министерства юстиции, который ранее был задержан по подозрению в хищении бюджетных средств.

По данным АФМ, досудебное расследование проводится в отношении директора Центра судебных экспертиз, руководителя департамента по государственным закупкам и руководителя ТОО (поставщика) по факту хищения более 2 млрд тенге бюджетных средств.

По версии следствия, должностные лица центра, в сговоре с поставщиками, при формировании бюджетной заявки на материально-техническое оснащение центра в рамках комплексного плана по борьбе с наркоманией и наркобизнесом на 2023 – 2025 годы, завысили стоимость оборудования в три раза путем предоставления фиктивных коммерческих предложений.

«Кроме того, до объявления конкурса на государственные закупки в технической спецификации указывалось только то оборудование, которое могли поставить аффилированные компании», - добавили в ведомстве.

Наложен арест на имущество подозреваемых общей стоимостью более 148 млн тенге: два земельных участка в Алматы, квартиру в Астане, автомашины BMW Х6 и RAV 4, а также арестованы на банковских счетах ТОО 1,6 млрд тенге, $367 тыс. и 366 тыс. евро.

Директор Центра судебных экспертиз, руководитель департамента по государственным закупкам и руководитель ТОО задержаны, суд санкционировал их арест сроком на два месяца.

Досудебное расследование продолжается.

19 февраля заместитель председателя агентства по финансовому мониторингу Женис Елемесов подтвердил журналистам задержание руководителя Центра судебных экспертиз министерства юстиции по подозрению в хищении бюджетных средств, но не стал разглашать детали данного досудебного расследования и не назвал похищенную сумму, отметив, что она «может корректироваться в зависимости от того, какие факты в ходе расследования установят».