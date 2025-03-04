Инфляция по итогам 2025 года ожидается на уровне 10% – Миннацэкономики

Прогноз по инфляции в Казахстане вновь пересмотрен в сторону ухудшения. В министерстве национальной экономики ожидают ее рост по итогам 2025 года до 10%.

«По итогам года да мы ожидаем, что инфляция составит около 10%», - сказал во вторник в ходе брифинга в правительства сказал вице-министр Арман Касенов.

Отметим, что ранее Национальный банк пересмотрел прогноз по инфляции в 2025 году в сторону повышения с 5,5-7,5% до 6,5-8,5%.

Вице-министр же добавил, что инфляция «имеет место быть», однако ее рост является глобальным трендом, и в большей степени она имеет монетарную природу.

«В значительной степени на нее влияют темпы объемов кредитования населения, которые в Казахстане в последние три года сложились на уровне 30% годовых. То есть кредитование населения растет более высокими темпами, чем растет номинальный ВВП. Это порождает дополнительный спрос», - объяснил Касенов.

Он напомнил, что правительство и Национальный банк принимают антиинфляционные меры, которые включают в себя более 100 мероприятий.