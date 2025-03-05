Лиги арабских государств приняла план восстановления сектора Газа без переселения жителей

На саммите Лиги арабских государств в Каире лидеры арабских стран приняли план восстановления сектора Газа без переселения жителей. План восстановления предложил Египет, сообщает Русская служба ВВС .

На восстановление сектора Газа будет направлено $53 млрд. Лидеры арабских стран призвали международное сообщество и финансовые институты оказать поддержку анклаву.

Ведущая саудовская газета Asharq al-Awsat сообщила, что египетский план будет реализован в три этапа в течение трех-пяти лет, а для палестинцев в процессе восстановления будут созданы «безопасные зоны».

Ранее агентство AFP сообщало, что первый этап продлится до 2027 года. За этот период планируется восстановить основные объекты инфраструктуры, включая дороги, коммунальные сети и объекты общественного обслуживания, и построить 200 тыс. единиц постоянного жилья для 1,6 млн человек. На реализацию первого этапа потратят $20 млрд.

Второй этап, рассчитанный до 2030 года, предполагает завершение инфраструктурных проектов, строительство еще 200 тыс. единиц жилья и создание промышленных зон, рыболовецкого порта, морского торгового порта и аэропорта. Он должен обойтись в $30 млрд.

При этом подразумевается создание трастового фонда под международным контролем для устойчивого финансирования и контроля за расходованием средств.

Кроме того, рассматривается вопрос о международном присутствии на палестинских территориях, включая размещение миротворческих или защитных сил в Газе и на Западном берегу.

Агентство Reuters сообщает, что план также подразумевает создание административного комитета независимых профессиональных палестинских технократов, которым было поручено управление Газой после окончания войны. Комитет будет отвечать за надзор за гуманитарной помощью и управление делами сектора Газа в течение переходного периода в шесть месяцев в рамках подготовки к возвращению Палестинской автономии. ХАМАС согласился не выдвигать кандидатов в комитет, но ему придется дать свое согласие на задачи, состав и повестку дня комитета, который будет работать под надзором Палестинской автономии. Министр иностранных дел Египта Бадр Абдельатти заявил, что имена лиц, входящих в состав комитета, уже определены.

Представленный план должен послужить противовесом проектам президента США Дональда Трампа, обещавшего превратить сектор Газа в «ближневосточную Ривьеру» и переселить при этом более 2 млн палестинцев в арабские страны.

Главными сторонниками этого плана выступили Иордания, Саудовская Аравия, ОАЭ и Катар. Однако Саудовская Аравия настаивает на разоружении палестинского сопротивления в качестве гарантии предотвращения дальнейшего конфликта. Такой же позиции придерживаются ОАЭ, Катар выступает против этой меры, а Египет считает ее нереалистичной.