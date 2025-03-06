США приостановили обмен разведданными с Украиной, заявил директор ЦРУ Джон Рэтклифф. Как сообщает Reuters , этот шаг еще усиливает давление на президента Украины Владимира Зеленского, чтобы заставить его сотрудничать с Дональдом Трампом в проведении мирных переговоров с Россией.

«Я думаю, что на военном фронте и фронте разведки пауза закончится. Я думаю, мы будем работать плечом к плечу с Украиной, поскольку нам необходимо дать отпор агрессии, которая там происходит, но при этом сделать мир лучше для продвижения этих мирных переговоров», - сказал Рэтклифф в интервью Fox Business Network.

Эта приостановка может нанести ущерб способности Украины защищать себя от российских ракетных ударов.

Источник Reuters сообщил, что администрация Трампа остановила «все», включая передачу данных о нацеливании, которые Украина использовала для нанесения ударов по российским целям.

По словам другого источника, обмен разведданными был прекращен лишь «частично».

Несколько демократов раскритиковали приостановку обмена разведданными. Сенатор Марк Уорнер, заместитель председателя сенатского комитета по разведке, заявил, что это «необдуманное решение» показало, что Трамп передал американскую власть России. И это в итоге «будет стоить (украинских) жизней».

США предоставили Украине важные разведданные для ее борьбы с российскими войсками, включая информацию, которая помогла помешать президенту России захватить Киев в начале его полномасштабного вторжения в феврале 2022 года.

Ранее в понедельник Вашингтон приостановил военную помощь Киеву после провальной встречи в Овальном кабинете в прошлую пятницу, когда Трамп и Зеленский вступили в перепалку. Из-за этого было отложено подписание соглашения, которое предоставило бы США права на доходы от важнейших месторождений полезных ископаемых Украины в качестве компенсации за военную помощь.

Во вторник Трамп заявил, что получил письмо от Зеленского, в котором украинский лидер выразил готовность сесть за стол переговоров.

Подписание соглашение, как ожидается, произойдет в ближайшее время и станет первым шагом в длительных переговорах между Украиной, Вашингтоном и Россией о прекращении войны.