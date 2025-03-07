В сирийской провинции Латакия произошли столкновения между силами безопасности и сторонниками Асада

В сирийской провинции Латакия произошли ожесточенные столкновения между силами безопасности и сторонниками свергнутого президента Башара Асада, сообщает Русская служба ВВС .

Агентство Anadolu со ссылкой на сирийское информагентство SANA сообщило, что сторонники Асада напали на один из блокпостов в районе города Джебла на берегу Средиземного моря, убив офицера безопасности. Машина скорой помощи, направлявшаяся на место происшествия для доставки погибших и раненых в больницу, также подверглась нападению боевиков свергнутого режима.

SANA также пишет, что в последние два дня сирийская армия начала операцию против представителей свергнутого режима, отказавшихся сдать оружие, в провинциях Латакия и Дараа.

Русская служба ВВС отмечает, что также поступали сообщения о столкновениях в находящемся неподалеку Тартусе и в других районах, в том числе в Хомсе и Алеппо.

Представитель служб безопасности в Латакии Мустафа Кнейфати заявил, что в ходе «хорошо спланированного и преднамеренного нападения» несколько групп атаковали их позиции, в результате погибли и получили ранения «многие военнослужащие».

По данным Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека, погибли минимум 70 человек. Среди погибших – сотрудники служб безопасности, сторонники Асада и мирные жители. Также ранены и взяты в плен десятки человек.

Сирийское информагентство Step сообщило, что правительственные войска убили «около 70 бывших боевиков режима», а более 25 были захвачены в плен.

В провинции введен комендантский час до 10 утра пятницы, туда направлены дополнительные силы из Дамаска.