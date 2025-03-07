В этом году планируется обеспечить централизованным водоснабжением четыре села
Акимат Жамбылской области запросил деньги из специального госфонда на строительство сетей водоснабжения
иллюстративное фото акимата Алматы

В этом году в Жамбылской области планируется обеспечить централизованным качественным питьевым водоснабжением четыре сельских населенных пункта, сообщили в управлении энергетики и жилищно-коммунального хозяйства региона на запрос «Власти».

Это села Жанасаз и Тортколь Байзакского района, Р. Сабденова Т. Рыскуловского района и Бурылбайтал Мойынкумского района.

«В целях финансирования данных проектов из специального государственного фонда в феврале текущего года в министерство финансов были поданы бюджетные заявки», - отметили в управлении.

Напомним, что ранее было принято решение за счет возвращенных государству активов, которые находятся в специальном государственном фонде, выделить порядка 4,2 млрд тенге для обеспечения централизованным водоснабжением сел Токабай, Абай и Акбасты Кызылординской области. Завершить проекты планируется в этом году.

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