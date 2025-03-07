Акимат Жамбылской области запросил деньги из специального госфонда на строительство сетей водоснабжения

В этом году планируется обеспечить централизованным водоснабжением четыре села
В этом году в Жамбылской области планируется обеспечить централизованным качественным питьевым водоснабжением четыре сельских населенных пункта, сообщили в управлении энергетики и жилищно-коммунального хозяйства региона на запрос «Власти».
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