Банки остаются должны государству 1,4 трлн тенге, выданных ранее в качестве помощи

Казахстанские банки, получившие помощь от государства, остаются должны 1,4 трлн тенге и обязаны вернуть их до 2040 года. Однако Национальный банк намерен пересмотреть условия, сообщил в пятницу в ходе брифинга его глава Тимур Сулейменов.

«Сейчас у нас, насколько я помню, на балансах банков 1,4 трлн тенге государственной помощи. Она выделялась по разным направлениям в разное время», - сказал Сулейменов.

Он отметил, что с момента выдачи этих займов «события для банков были преимущественно положительными». То есть они «существенно усилили свои балансы» и начинают получать «существенную прибыль». При этом сроки по возврату государственной помощи были установлены до 2030-х, а некоторые – до 2040-х годов.

«Логически, государственная помощь, которая была выдана, должна постепенно возвращаться. А там сроки были аж до 40-х годов. Поэтому эта ситуация, наверное, неправильная, необходимо ее менять. И с нашей стороны, и со стороны агентства будут предприниматься меры, назовем их мерами побуждения, стимулирования банков к возврату этой государственной помощи», - заключил глава Нацбанка.