Рост ВВП Казахстана за январь – февраль составил 5,4%

Премьер-министр Олжас Бектенов провел рабочее совещание с руководством министерств экономического блока по вопросу обеспечения устойчивого роста и диверсификации экономики.

Как сообщила пресс-служба правительства со ссылкой на министра национальной экономики Серика Жумангарина, за январь – февраль рост ВВП составил 5,4%.

«Улучшение динамики наблюдается в производстве товаров и в секторе услуг. Проводимая работа по раскрытию промышленного потенциала позволила нарастить объем промпроизводства на 5,7%», - отметили в кабмине.

В обрабатывающей промышленности рост составил 8,9%, в машиностроении – 18,2%, в производстве продуктов питания – 13,1%, строительных материалов – 21,6%, металлических изделий – 20,1%,в химической промышленности – 9%, в горнодобывающей промышленности – 4,1%. В сфере торговли динамика роста составила 6%, услуги транспорта и складирования выросли на 21,3%.

Кроме того, экспорт продукции с высокой добавленной стоимостью, в частности комбикормов, вырос в пять раз до 273 тыс. тонн (56 тыс. тонн в 2024 году), экспорт растительного масла увеличился на 28% до 94 тыс. тонн. Перевозки зерна увеличились на 43%, достигнув 2,4 млн тонн, перевозки продуктов перемола выросли на 12%.

Олжас Бектенов поручил не снижать темпы роста.