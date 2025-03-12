Тарифы на обслуживание домов в Казахстане привяжут к МРП

Тарифы на услуги обслуживания домов в Казахстане привяжут к месячному расчетному показателю, так как маслихаты неохотно утверждают его из-за опасений сделать слишком высоким или низким. Новая норма заложена в проекте закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам жилищно-коммунального хозяйства» и сопутствующих поправках, которые в среду в первом чтении рассматривает мажилис.

«Мы в закон вносим конкретные типы сборов для жильцов: целевые, накопительные взносы», - сказала одна из разработчиков законопроекта депутат мажилиса Екатерина Смышляева.

Что касается утверждения тарифов, то сегодня маслихаты «идут на этот шаг неохотно», потому что опасаются принять слишком низкий или слишком высокий тариф и в итоге столкнуться с недовольством населения. В итоге обновленные тарифы на обслуживание домов не принимаются годами, отметила Смышляева.

«Мы понимаем, что, помимо управления, есть еще и сохранение жилищного фонда. Поэтому в проекте закона мы сейчас обсуждаем привязать тариф к МРП, чтобы он автоматически индексировался и маслихаты не возвращались к этому вопросу на протяжении нескольких лет», - сообщила она.

Кроме того, коэффициенты, или базовые тарифф, которые зависит от года постройки дома, должны сразу входить в минимальный тариф на обслуживание. По словам Смышляевой, если же жильцы захотят включить в этот тариф «что-то сверху, то за это уже будут голосовать.

Как уточнила депутат позже в кулуарах мажилиса, привязка тарифа к МРП даст возможность не допустить резкого скачка тарифа, так как МРП растет «очень плавно». Соответственно, и тариф будет увеличиваться «на несколько тенге» и «не ударит по карману казахстанцев», но позволит «справедливо собирать средства на содержание имущества».

По словам Смышляевой, эта поправка одобрена в только первом чтении.