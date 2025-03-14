В Казахстане в этом году увеличат площади масличных культур

В правительстве на заседании оперативного штаба рассмотрели подготовку к весенне-полевым работам. Премьер-министр – министр национальной экономики Серик Жумангарин поручил усилить контроль на диверсификацией посевов, ускорить финансирование сельхозпроизводителей и обеспечить готовность техники и дизельного топлива поручил заместитель.

По информации вице-министра сельского хозяйства Азата Султанова, в этом году посевные площади сельскохозяйственных культур составят 23,7 млн га, что на 385 тыс. га больше уровня 2024 года. Площади масличных культур будут увеличены на 363 тыс. га, в том числе подсолнечника на 120 тыс. га, кормовых культур – на 122 тыс. га.

В южных регионах уже началась посевная. На сегодняшний день засеяно 15 тыс. га, в том числе зерновыми – 0,5 тыс. га, овощными – 8,9 тыс. га, кормовыми – 5,6 тыс. га. В то же время Акмолинская, Алматинская, Жамбылская, Кызылординская и Туркестанская области отстают по площадям посевов масличных культур от установленных индикаторов, а по кормовым культурам – Жамбылская и Туркестанская области.

По данным МСХ, сельхозтехника готова на 85%, и к началу массовых работ готовность будет доведена до 100%.

В этом году на льготный лизинг будет направлено 200 млрд тенге, что позволит существенно обновить парк сельхозтехники. По данным АО «КазАгроФинанс» уже поступило более 2,2 тыс. заявки на более 3,7 тыс. единиц сельхозтехники, одобрены и заключены договоры финансового лизинга по 85 заявкам на 120 единиц сельхозтехники.

На весенне-полевые работы в этом году выделена 401 тыс. тонн дизельного топлива по 254 тенге/литр, что на 14% дешевле рыночной цены.

В целом объем льготного кредитования на весенние и осенние полевые работы увеличен до 700 млрд тенге, что позволит охватить не менее 8 млн га посевных площадей. На сегодня уже профинансировано более 1,9 тыс. сельхозтоваропроизводителей на сумму 213,4 млрд тенге.

Отметим, что ранее министр сельского хозяйства приводил другие цифры: в ходе весенне-полевых работ в Казахстане будет засеяно сельхозкультурами 23,8 млн га, что превышает уровень прошлого года на 518 тыс. га. В том числе в этом году будет увеличена площадь масличных культур – на 365 тыс. га, кормовых – на 184 тыс. га, ячменя – на 114 тыс. га, гречихи – на 41,5 тыс. га, картофеля – на 15 тыс. га. Площадь кормовых культур будет доведена до 3,4 млн га, площадь масличных – до 3,3 млн га.