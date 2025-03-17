Из-за сильного таяния снега подтоплены дороги в пяти областях Казахстана – МЧС

Интенсивное таяние снега вызвало 10 переливов талой воды через автомобильные дороги в Актюбинской, Западно-Казахстанкой, Костанайской, Мангистауской областях и в области Жетысу, сообщила пресс-служба МЧС.

В частности, в Сырымском районе Западно-Казахстанской области в результате интенсивного таяния снега произошел резкий подъем уровня реки Шидерти. На 27-м км автодороги Аксай – Жымпиты, в районе села Аралтобе, вода размыла грунт вокруг временного моста, сооруженного на время ремонта основного перехода.

«Ситуация находится под постоянным контролем МЧС. Силами военнослужащих воинской части 20982 МЧС РК наполняются мешкотары с инертными материалами для укрепления временного моста после спада уровня реки. Восстановительные работы начнутся сразу после снижения уровня воды.», - уточнили в министерстве.

Есть альтернативные проездные пути со стороны города Аксай Бурлинского района.

В целом в министерстве заверили, что ни в одном регионе угрозы подтопления населенным пунктам нет.

Для предотвращения паводков проводятся работы по ослаблению ледяного покрова, укреплению берегов рек, вывозу снега и откачки воды. Так, в выходные дни проведены взрывные работы на реках в Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Карагандинской и Северо-Казахстанской областях.

«Для усиления мер по предотвращению паводков военнослужащие воинских частей МЧС направлены в Актюбинскую, Акмолинскую, Восточно-Казахстанскую, Жамбылскую, Западно-Казахстанскую, Костанайскую и Северо-Казахстанскую области», - отметили в МЧС.