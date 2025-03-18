Он будет работать по четырем направлениям
Фонд развития креативной индустрии создадут в Казахстане
фото Жанары Каримовой

Тамара Вааль, Астана, Власть

В Казахстане будет создан Фонд развития креативной индустрии, который будет заниматься выявлением талантов, поиском и привлечением инвестиций, развитием инфраструктуры и содействовать экспорту, сообщила во вторник в ходе заседания правительства министр культуры и информации Аида Балаева.

Как напомнила глава Минкультуры, поручение создать специализированный институт поддержки креативной индустрии дал президент еще в 2021 году. Поэтому юридическим лицом, оказывающим содействие развитию креативных индустрий, по новому закону, станет Фонд развития креативной индустрии.

По словам Балаевой, он будет создан в форме корпоративного фонда с участием ведущих творческих и образовательных организаций Казахстана: в него войдут театры «Астана опера», Astana Ballet, агентство «Хабар», ТРК «Казахстан», Казахский национальный университет искусств Шабыт и Казахская национальная академия искусств имени Т. Жургенова.

«Фонд будет осуществлять деятельность по четырем основным направлениям: от идеи к готовому продукту и услуге. Это выявление талантов (организация конкурсов, креатонов, мобильных продюсерских центров, парсинг в регионах). Девелопмент проектов (акселерация и инкубация проектов, коммерциализация, поиск и привлечение инвестиций). Развитие инфраструктуры (развитие сети хабов, организация постоянных арт-площадок, доступ к государственному имуществу) и содействие экспорту», - сказала министр.

Балаева отметила, что бюджет фонда будет формироваться за счет отчислений в размере 3% от деятельности национального лотерейного оператора. У национального лотерейного оператора главным направлением будет развитие венчурного инвестирования в сфере креативных индустрий. В этой связи будет создано венчурное подразделение на базе Международного финансового центра «Астана», с привлечением пула управляющих компаний, которые «будут способствовать эффективному размещению денежных средств на основе срочности и возвратности».

В свою очередь премьер-министр Олжас Бектенов поручил создать фонд до 1 июля, а также, с учетом региональных особенностей, внедрить точечные меры государственной поддержки творческих проектов.

Свежее из этой рубрики
Предусмотреть специальные налоговые режимы для креаитивной индустрии просит Балаева
Новости
Концепцию развития креативных отраслей экономики Казахстана разработают до конца года
Новости
Активист Марат Турымбетов выиграл суд против акимата Уральска, отказавшего в проведении митинга
Приостановка финансирования проектов USAID по профилактике ВИЧ может отразиться на трех регионах Казахстана
Новости
На ТЭЦ-2 в Темиртау завершается строительство седьмого котла – акимат области
Новости
Акимат Астаны прорабатывает вопрос изменения рабочего графика из-за смены часового пояса
Просматриваемые
Новости
Вокруг Семея планируют построить объездную дорогу
Новости
Правящая партия Amanat изменила свою позицию по переводу времени
Новости
Бесплатная школа искусственного интеллекта открылась в Алматы
Новости
Противники единого часового пояса в Казахстане намерены создать партию
Новости
Активисты заявили об отмене шествия в Усть-Каменогорске против единого часового пояса из-за угрозы провокаций
Новости
Токаев заявил, что международные НПО десятилетиями вмешивались во внутренние дела стран