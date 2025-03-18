Фонд развития креативной индустрии создадут в Казахстане

В Казахстане будет создан Фонд развития креативной индустрии, который будет заниматься выявлением талантов, поиском и привлечением инвестиций, развитием инфраструктуры и содействовать экспорту, сообщила во вторник в ходе заседания правительства министр культуры и информации Аида Балаева.

Как напомнила глава Минкультуры, поручение создать специализированный институт поддержки креативной индустрии дал президент еще в 2021 году. Поэтому юридическим лицом, оказывающим содействие развитию креативных индустрий, по новому закону, станет Фонд развития креативной индустрии.

По словам Балаевой, он будет создан в форме корпоративного фонда с участием ведущих творческих и образовательных организаций Казахстана: в него войдут театры «Астана опера», Astana Ballet, агентство «Хабар», ТРК «Казахстан», Казахский национальный университет искусств Шабыт и Казахская национальная академия искусств имени Т. Жургенова.

«Фонд будет осуществлять деятельность по четырем основным направлениям: от идеи к готовому продукту и услуге. Это выявление талантов (организация конкурсов, креатонов, мобильных продюсерских центров, парсинг в регионах). Девелопмент проектов (акселерация и инкубация проектов, коммерциализация, поиск и привлечение инвестиций). Развитие инфраструктуры (развитие сети хабов, организация постоянных арт-площадок, доступ к государственному имуществу) и содействие экспорту», - сказала министр.

Балаева отметила, что бюджет фонда будет формироваться за счет отчислений в размере 3% от деятельности национального лотерейного оператора. У национального лотерейного оператора главным направлением будет развитие венчурного инвестирования в сфере креативных индустрий. В этой связи будет создано венчурное подразделение на базе Международного финансового центра «Астана», с привлечением пула управляющих компаний, которые «будут способствовать эффективному размещению денежных средств на основе срочности и возвратности».

В свою очередь премьер-министр Олжас Бектенов поручил создать фонд до 1 июля, а также, с учетом региональных особенностей, внедрить точечные меры государственной поддержки творческих проектов.