Суд в США запретил Илону Маску проводить дальнейшие сокращения в USAID

Во вторник федеральный судья в Мэриленде запретил миллиардеру Илону Маску и министерству эффективности государственного управления предпринимать дальнейшие шаги по закрытию Агентства США по международному развитию, заявив, что попытки закрыть агентство иностранной помощи, вероятно, нарушают Конституцию США несколькими способами и что эти действия нанесли ущерб не только истцам, но и общественным интересам, сообщает Reuters .

В предварительном постановлении судья обязал Маска и его агентству восстановить доступ к компьютерным системам USAID для его прямых и контрактных сотрудников, включая тысячи тех, кто был отправлен в отпуск. Судья обнаружил, что Маск и DOGE фактически осуществляли прямой контроль над агентством. Он также запретил им раскрывать какую-либо конфиденциальную информацию о сотрудниках.

В то же время судья не блокировал массовые увольнения в USAID, которые привели к прекращению значительной части деятельности агентства по всему миру. Он обнаружил, что, хотя это, вероятно, также нарушило Конституцию, все действия были одобрены правительственными чиновниками.

Постановление было принято в ответ на иск нынешних и бывших сотрудников USAID. И это только один рассмотренный иск. Всего в суд подали 26 человек.

Дональд Трамп сообщил Fox News, что его администрация обжалует это решение: «Я гарантирую вам, что мы подадим апелляцию. У нас есть судьи-мошенники, которые разрушают нашу страну».

Напомним, что Трамп в свой первый день в Белом доме приказал заморозить на 90 дней всю иностранную помощь США и провести проверку соответствия программ помощи политике его администрации. Вскоре после этого Маск и DOGE получили доступ к платежным и почтовым системам USAID, заморозили многие платежи и отправили тысячи сотрудник в отпуска.

Сотрудники USAID подали в суд. В своем иске от 13 февраля они утверждали, что Маск захватил контроль над USAID и фактически действовал как должностное лицо США, нарушив требование Конституции о том, что такие должностные лица должны назначаться президентом и утверждаться сенатом.

В отдельном иске, поданном подрядчиками USAID, окружной судья США Амир Али в Вашингтоне на прошлой неделе обязал администрацию Трампа незамедлительно разморозить замороженные выплаты подрядчикам за прошлые работы, но не стал распоряжаться о восстановлении контрактов.