Приостановка финансирования проектов USAID по профилактике ВИЧ может отразиться на трех регионах Казахстана

Приостановка финансирования проектов Агентства США по международному развитию (USAID) в Казахстане по профилактике ВИЧ может отразиться только на деятельности неправительственных организаций, которые были получателями гранта USAID Павлодарской, Восточно-Казахстанской областях и в области Абай, сообщил Казахский научный центр дерматологии и инфекционных заболеваний министерство здравоохранения на запрос «Власти».

Центр отметил, что услуги по профилактике, диагностике и лечению ВИЧ в Казахстане предоставляются в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи. Также в рамках государственного социального заказа предоставляется финансирование неправительственным организациям по профилактике распространения ВИЧ-инфекции.

«В настоящее время проводится всесторонняя активная работа и для выделения государственного социального заказа в Павлодарской области как со стороны НПО, так и государственных организаций», - сообщил научный центр.

По их данным, на сегодняшний день для НПО на профилактику ВИЧ государственный соцзаказ выделен для двух областей, где предоставлялся грант USAID, – это ВКО, на сумму 29,7 млн тенге, и область Абай, на сумму 11,4 млн тенге.

Центр также сообщил, что в апреле планируется совещание с депутатами мажилиса и маслихата, где будут обсуждаться вопросы устойчивости программ по ВИЧ, замещение донорского финансирования на государственное через выделение государственного социального заказа для НПО.

«За последние три года количество НПО, получивших государственный социальный заказ, выросло в 2,5 раза (с 7 до 18), количество регионов, где выделяется государственный социальный заказ, – в два раза (с 6 до 11), финансирование увеличилось в три раза (с 75 до 248 млн тенге)», - добавил Научный центр.

С 2003 года правительство США через агентство USAID инвестировало в поддержку борьбы Казахстана с ВИЧ через программу PEPFAR. Кроме того, в ноябре 2024 года агентство представило партнерам новую программу «Обеспечение доступности качественных услуг в связи с ВИЧ в Казахстане (SAPA)». Но в начале февраля этого года решением нового президента США Дональда Трампа деятельность USAID приостановлена.

Накануне ВОЗ сообщила, что восемь стран могут остаться без лечения ВИЧ из-за приостановки США иностранной помощи. Это Гаити, Кения, Лесото, Южный Судан, Буркина-Фасо, Мали, Нигерия и Украина.