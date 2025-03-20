«Казахмыс» приостанавливает работу производственных объектов

Корпорация «Казахмыс» с 20 марта поэтапно приостанавливает работу производственных объектов для проведения комплексной проверки мер безопасности, сообщили в компании в четверг.

«Для усиления промышленной безопасности и охраны труда руководство компании приняло решение о временной приостановке технологических процессов на производственных объектах с повышенным уровнем риска. Остановка работы предприятий будет проводиться поочередно, согласно утвержденному графику», - говорится в сообщении.

С 20 марта приостановлена работа на рудниках Восточно-Жезказганский, Абыз, Саяк, Конырат; Нурказганская, Карагайлинская, Балхашская обогатительные фабрики; ремонтно-механическое специализированное управление, строительно-монтажное управление, литейно-механический завод и энерго-ремонтное специализированное управление. С 21 марта – на рудниках Южно-Жезказганский, Акбастау, Хаджиконган, Шатырколь, Жайсан.

С 22 марта проверки начнутся на Западно-Жезказганском руднике, с 23 марта – на руднике Жыланды, с 24 марта – на Жезказганской обогатительной фабрике.

В корпорации также добавили, что на руднике Жомарт проверка продолжается.

«Создана специальная комиссия для детального обследования всех видов работ на предмет их соответствия требованиям правил безопасности. Работа на участках будет возобновлена только после полного устранения выявленных нарушений и подтверждения безопасных условий труда», - подчеркнули в компании.

На период приостановки работы рудников сотрудники продолжат получать заработную плату в полном объеме, заверили в «Казахмысе».

Напомним, 17 февраля в Жанааркинском районе области Улытау на руднике «Жомарт», принадлежащем корпорации «Казахмыс», произошло обрушение горной массы в шахте. Самостоятельно смогли эвакуироваться 402 человека, за зоной обрушения остались семь горняков. К утру 18 февраля тела всех семерых работников подняты на поверхность. По предварительным данным, на шахте произошел взрыв природного газа.

5 марта правительственная комиссия сообщила, что причиной возникновения аварии стало скопление и выделение метана из горной выработки с последующим взрывом от искры электрооборудования. Также были выявлены существенные нарушения промышленной безопасности и охраны труда, определен круг ответственных лиц.