Россия требует снять санкции с ее банков для прекращения огня в Черном море

Во вторник Белый дом заявил, что Украина и Россия договорились прекратить применение силы в Черном море, сообщает CNN . Однако Россия выдвинула для этого свои условия.

В последние дни американские чиновники провели ряд отдельных встреч с российскими и украинскими делегациями в Саудовской Аравии и «договорились обеспечить безопасное судоходство, исключить применение силы и предотвратить использование коммерческих судов в военных целях в Черном море».

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил на пресс-конференции в Киеве, что Украина согласилась прекратить использование военной силы в Черном море. Однако российская сторона выдвинула для этого свои условия: как говорится в заявлении Кремля, Россия реализует соглашение только после того, как будут сняты санкции в отношении ее банков, а также ограничения на экспорт продовольствия и удобрений. Эти санкции были введены после полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил CNN, что Россия хочет, чтобы сделка была честной: «В прошлый раз мы пытались реализовать черноморскую сделку. Мы выполнили все обязательства, но обязательства в отношении нас были забыты и не были выполнены. Поэтому на этот раз важно, чтобы это была сбалансированная сделка».

Во вторник президент США Дональд Трамп сообщил журналистам, что его администрация изучает условия России: «Мы думаем обо всех них прямо сейчас. Есть пять или шесть условий. Мы рассматриваем их все».

Зеленский же обвинил Москву в попытке «переиначить договоренности и фактически обмануть посредников и весь мир».

В заявлениях Белого дома по соглашению с Россией не было прямого упоминания условий Москвы, однако США, по всей видимости, предложили Киеву и Москве различные вознаграждения за выполнение своей части сделки. В документе содержалось обещание, что это «поможет восстановить доступ России на мировой рынок экспорта сельскохозяйственной продукции и удобрений, снизить расходы на морское страхование и улучшить доступ к портам и платежным системам для таких транзакций», что может быть признаком готовности США отменить некоторые из своих строгих экономических санкций.

В двух заявлениях Белого дома также говорилось, что США и две страны — по отдельности — договорились «разработать меры по реализации» соглашения о запрете ударов по энергетическим объектам России и Украины.

Зеленский подтвердил эту часть соглашения, добавив, что Украина предоставила США список энергетических объектов, которые она хотела бы защитить. Кремль в свою очередь сообщил, что согласовал список украинских и российских энергетических объектов, которые будут под запретом. В этот список вошли нефтеперерабатывающие заводы, нефте- и газопроводы, хранилища, насосные станции, электростанции, подстанции, трансформаторы и распределительные устройства. Также под запретом будут атаки на российские и украинские атомные электростанции и плотины гидроэлектростанций.

Мораторий вступил в силу 18 марта и будет действовать в течение 30 дней, но может быть продлен. Однако президент Украины отрицает, что наступила пауза в атаках на энергетическую инфраструктуру.