Башимов заявил, что должна быть прозрачность проверки всех бюджетных расходов
Депутат мажилиса потребовал от Высшей аудиторской палаты опубликовать результаты проверок госорганов
ФОТО GOV.KZ

Тамара Вааль, Астана, Власть

Депутат мажилиса от фракции партии Amanat Марат Башимов требует от Высшей аудиторской палаты опубликовать все результаты проверок, проведенных в 2022-2024 годах. Как заявил он в среду в ходе пленарного заседания палаты, эта информация не может быть засекречена и относиться ко внутреннему пользованию, так как по закону должна быть обеспечена прозрачность.

«Бюджет в соответствии с Конституцией Казахстана формируется, обсуждается и принимается открыто. Законы требуют прозрачности проверки всех финансовых средств. Необходимо отметить, что со стороны общества вызывает вопросы несвоевременное информирование о принятых важных аудиторских заключений», - сказал Башимов.

Вместе с тем, добавил он, на сайте Высшей аудиторской палаты до сих пор нет результатов проверок, проведенных с 2022 года. А последнее аудиторское заключение датируется 11 августа 2022 года.

Депутат недоволен тем, что не видит полных результатов проверок по сельскому хозяйству, ОСМС и Назарбаев Университету. В качестве примера он привел информацию, опубликованную в СМИ, о неэффективном расходовании 73 млрд тенге в Назарбаев Университете. Однако полной информации о результатах аудиторской проверки так и не было опубликовано. Руководство же публично комментировало результаты проверки, что «вызывает недоумение относительно причин ограничения доступа к полной информации».

Башимов также добавил, что в ходе правительственного часа в мажилисе один из членов Высшей аудиторской палаты упоминал о существовании «каких-то критериев, согласно которым информация по аудиторским проверкам может быть отнесена к категории “для внутреннего пользования”».

«Получается интересная логика у аудиторов. Деньги – государственные, то есть народные, деятельность – социально-важная, но она каким-то образом засекречена. Коллеги, вопросы образования, медицины и социальной сферы никоим образом не могут быть засекречены – это же не военный, даже не правоохранительный бюджет», - возмутился мажилисмен.

Исходя из этого Башимов попросил главу ВАП Алихана Смаилова «незамедлительно» опубликовать результаты проверок за 2022-2024 годы и обеспечить «строгое соблюдение конституционных норм о прозрачности бюджетного процесса и аудиторского контроля».

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

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