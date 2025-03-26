Депутат мажилиса потребовал от Высшей аудиторской палаты опубликовать результаты проверок госорганов

Депутат мажилиса от фракции партии Amanat Марат Башимов требует от Высшей аудиторской палаты опубликовать все результаты проверок, проведенных в 2022-2024 годах. Как заявил он в среду в ходе пленарного заседания палаты, эта информация не может быть засекречена и относиться ко внутреннему пользованию, так как по закону должна быть обеспечена прозрачность.

«Бюджет в соответствии с Конституцией Казахстана формируется, обсуждается и принимается открыто. Законы требуют прозрачности проверки всех финансовых средств. Необходимо отметить, что со стороны общества вызывает вопросы несвоевременное информирование о принятых важных аудиторских заключений», - сказал Башимов.

Вместе с тем, добавил он, на сайте Высшей аудиторской палаты до сих пор нет результатов проверок, проведенных с 2022 года. А последнее аудиторское заключение датируется 11 августа 2022 года.

Депутат недоволен тем, что не видит полных результатов проверок по сельскому хозяйству, ОСМС и Назарбаев Университету. В качестве примера он привел информацию, опубликованную в СМИ, о неэффективном расходовании 73 млрд тенге в Назарбаев Университете. Однако полной информации о результатах аудиторской проверки так и не было опубликовано. Руководство же публично комментировало результаты проверки, что «вызывает недоумение относительно причин ограничения доступа к полной информации».

Башимов также добавил, что в ходе правительственного часа в мажилисе один из членов Высшей аудиторской палаты упоминал о существовании «каких-то критериев, согласно которым информация по аудиторским проверкам может быть отнесена к категории “для внутреннего пользования”».

«Получается интересная логика у аудиторов. Деньги – государственные, то есть народные, деятельность – социально-важная, но она каким-то образом засекречена. Коллеги, вопросы образования, медицины и социальной сферы никоим образом не могут быть засекречены – это же не военный, даже не правоохранительный бюджет», - возмутился мажилисмен.

Исходя из этого Башимов попросил главу ВАП Алихана Смаилова «незамедлительно» опубликовать результаты проверок за 2022-2024 годы и обеспечить «строгое соблюдение конституционных норм о прозрачности бюджетного процесса и аудиторского контроля».