В Минспорта до сих пор не подписали новый приказ по присвоению разрядов спортсменам

Тамара Вааль, Астана, Власть В министерстве спорта до сих пор не приняли приказ о присуждении спортсменам спортивных разрядов, который обещали подписать до конца 2024 года, а затем в январе 2025 года и в конце марта. Теперь, как заявил в среду в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций заместитель министра туризма и спорта Серик Жарасбаев, проект планируется разместить на портале «Открытые «НПА» до конца марта и, возможно, в апреле-мае уже подписать приказ.

«Очень наболевшая тема, которая вызывает много вопросов у родителей. Я полностью разделяю с вами то негодование относительно сроков, которые несколько раз комитетом по делам спорта не выполнялись. Но буквально сегодня утром мы проводили у министра совещание, где мы последние нормы, которые планируем внедрить, рассмотрели», - сказал Жарасбаев.

Он отметил, что до конца марта проект 56-го приказа будет размещен на портале «Открытые НПА», а после, в течение месяца должен пройти регистрацию в министерстве юстиции.

«Никто не уходит ни от ответственности, ни от исполнения этого документа. После размещения на открытых данных в течение месяца Минюст имеет право его рассматривать. Это может быть месяц или несколько дней. Все зависит от нашей совместной работы. Поэтому точную дату подписания приказа я вам назвать при всем желании и уважении не смогу», - подчеркнул вице-министр, добавив, что «апрель-май - реальные сроки», чтобы приказ подписали и он вступил в силу.

Напомним, в ноябре 2024 года в интернете появилось обращение от тренеров, родителей и детей, занимающихся спортивной акробатикой. Они заявили, что из-за ошибки министерства туризма спорта около 800 детей по всему Казахстану не могут получить заслуженные спортивные разряды. В ведомстве просто забыли включить данный вид спорта в приказ о присвоении званий.

Отметим, что с проблемой присвоения разрядов столкнулись дети и из других видов спорта.

В министерстве спорта отказывались называть точные сроки принятия приказа. Однако 5 декабря выпустили пресс-релиз, в котором сообщили, что «проект приказа направлен на согласование в департамент юридической службы Министерства туризма и спорта Республики Казахстан. Ожидается, что документ будет утвержден в январе 2025 года».

Уполномоченная по правам ребенка Динара Закиева, к которой также обращались дети, сообщила, что сообщала, что документ Минспорта планируют принять до конца 2024 года, но в целом срок стоит - 1 квартал 2025 года.