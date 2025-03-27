В Минэкологии подтвердили информацию о гибели сайгаков в Карагандинской области

Министерство экологии и природных ресурсов прокомментировало появившуюся в социальной сети информацию о массовой гибели сайгаков, сообщив, что на место выехали специалисты.

«По факту обнаружения туш сайгаков на территории Нуринского района Карагандинской области организован выезд специалистов. Информация будет сообщена дополнительно», - сообщили в ведомстве.

Ранее в четверг в соцсетях появилась информация, что в области Улытау тысячи мертвых сайгаков находят на побережье Кенгирского водохранилища. Видео с тушами погибших животных опубликовал в Telegram Асхат Ниязов.

Накануне в министерстве экологии и природных ресурсов сообщили, что вновь обсуждают вопрос регулирования численности сайгаков, в том числе за счет отстрела. По словам главы ведомства Ерлана Нысанбаева, пока проводятся встречи и обсуждения с представителями науки и экспертами, но решение планируется принять уже в этом году.

В апреле прошлого года президент Касым-Жомарт Токаев на встрече с жителями Костанайской области пообещал отменить решение об отстреле сайгаков, которое ранее приняло Минэкологии, и пообещал запретить изъятие популяции, которые «являются символами казахской степи». Однако 14 марта этого года в ходе заседания Национального курултая он заявил, что за счет ужесточения наказания за браконьерство и других мер в Казахстане резко увеличилось поголовье сайгаков, и угрозы для их популяции уже нет. По его словам, теперь страдает сельское хозяйство и есть риски ухудшения эпизодической ситуации. Токаев поручил правительству всесторонне изучить вопрос с участием профильных специалистов и принять взвешенное решение.