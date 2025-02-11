Группировка обвинила Израиль в несоблюдении условий соглашения
ХАМАС отложит на «неопределенный срок» освобождение израильских заложников
фото Reuters

Группировка ХАМАС заявила, что отложит на «неопределенный срок» освобождение израильских заложников и их обмен на палестинских заключенных, который был запланирован в эту субботу. Как сообщает Русская служба ВВС, группировка обвинила Израиль в несоблюдении условий соглашения.

«В течение последних трех недель руководство сопротивления отслеживало нарушения противника и невыполнение условий соглашения с его стороны. Эти нарушения включают задержку возвращения перемещенных лиц в северную часть Газы, стрельбу по ним в различных районах сектора и непредоставление доступа гуманитарной помощи во всех согласованных формах», - говорится в заявлении представителя военного крыла ХАМАС Абу Убейды.

Он добавил, что освобождение заложников, запланированное на 15 февраля, «отложено до дальнейшего уведомления».

В эту субботу ХАМАС должен был освободить трех израильтян в обмен на нескольких палестинских заключенных.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац назвал заявление ХАМАС «полным нарушением соглашения о прекращении огня и сделки по освобождению заложников».

«Я отдал распоряжение ЦАХАЛ подготовиться на самом высоком уровне к любому возможному сценарию развития событий в Газе и защитить населенные пункты. Мы не допустим возврата к реальности 7 октября», - заявил он.

По условиям соглашения о прекращении огня между ХАМАС и Израилем 33 израильских заложника должны были быть освобождены в обмен на около 1900 заключенных, большинство из которых — палестинцы, содержащиеся в израильских тюрьмах. В минувшую субботу завершился пятый этап обмена: были освобождены три израильских заложника и 183 палестинских заключенных. Всего ХАМАС освободил 16 израильтян, 17 остаются в плену. По израильским данным, восемь человек из них мертвы.

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