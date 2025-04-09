Депутаты мажилиса предлагают значительно увеличить госпошлину за расторжение брака

В рамках налоговой реформы депутаты мажилиса предлагают увеличить размер государственной пошлины за расторжение брака с 2 до 20 МРП. Как отметил Берик Бейсенгалиев в среду в кулуарах мажилиса, это позволит семьям избежать скоропостижных решений о разводе.

«Последнее предложение (повысить госпошлину за расторжение брака – В.) до 20 МРП», - сказал Бейсенгалиев.

Он подчеркнул, что предложение поднять пошлины не является целью пополнения бюджета. Оно направлено на то, чтобы люди, задумывающиеся о разводе, не принимали решение на эмоциях.

«Все-таки платить 1000 тенге или в 20-30 раз больше – есть мнение, что (это – В.) сдержит от каких-то скоропостижных решений. Наверное, даст принятие осознанного решения, особенно молодыми семьями», - считает парламентарий.

Бейсенгалиев напомнил, что воспитание детей и крепкая семья – это «задача каждого из нас, который находится в едином обществе».

«Я считаю, что это (повышение госпошлины – В.), наверное, хорошая мера. Вполне возможно, я считаю, уровень МРП надо было еще повысить. Я бы лично не 20, а предложил бы 200 (МРП – В.), - резюмировал депутат.

Вместе с тем Бейсенгалиев считает лишним вводить налог для одиноких граждан.