Генпрокуратура рассматривает заявление в отношении сына и брата Нурлана Нигматулина

Заместитель генерального прокурора Галымжан Койгельдиев сообщил журналистам в кулуарах сената, что заявление в отношении сына и брата бывшего спикера мажилиса Нурлана Нигматулина рассматривается.

«Касательно сына Нурлана и Ерлана Зайруллаевича поступили заявления, которые на данные момент рассматриваются», - сказал он.

Что касается Аргына Нигматулина, то генеральная прокуратура рассматривает дело по факту хищения бюджетных средств.

«Он находится в международном розыске. Как только мы установим его место нахождения, будут приняты меры по его экстрадиции», - отметил Койгельдиев.

Ранее в МВД сообщали, что следственным управлением департамента полиции Алматы проводится досудебное расследование по статье 389 Уголовного кодекса (самоуправство) в отношении сына экс-спикера – Нуржана Нурланулы.

В марте СМИ сообщили, что антикоррупционная служба объявила в розыск Аргына Нигматулина. Розыскное дело зарегистрировано в Астане. Позднее в Генпрокуратуре сообщали, что старший брат бывшего спикера мажилиса Нурлана Нигматуллина – Аргын Нигматулин находится в международном розыске.

Также в марте КазТАГ сообщал, что бывшая владелица франшизы Zara Наталья Овдейчук из Караганды и ее супруг Рамис Ибрагимов обвиняют Ерлана Нигматулина в рейдерстве.