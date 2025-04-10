Верховный суд организовал онлайн-трансляцию суда по делу об убийстве Шерзата Полата

Верховный суд организует онлайн-трансляцию судебных заседаний по делу об убийстве Шерзата Полата. Ранее прокуратура обещала, что будет ходатайствовать об этом. В четверг, 10 апреля, в Талдыкоргане в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Жетысуской области начались предварительные слушания.

«С учетом мнения участников судебного процесса суд постановил о проведении судебного заседания по данному делу в открытом режиме», - сообщили в пресс-службе Верховного суда.

Онлайн-трансляция будет на YouTube-канале Верховного суда.

Несмотря на то что преступление произошло в Талгарском районе Алматинской области, местом проведения слушаний был выбран Талдыкорган. В Верховном суде это объяснили тем, что девять обвиняемых содержатся там в СИЗО. При этом дело рассматривает Алматинский областной суд.

На процесс прибыло очень много наблюдателей и журналистов. Последних не пустили в зал заседаний, предоставив отдельный зал.

Заведующая отделом коммуникаций Верховного суда Перизат Садуакас-Хайруллина сообщила, что на скамье подсудимых 9 человек, хотя изначально их было 11. Садуакас-Хайруллина не владеет информацией, почему двое подсудимых отсутствуют. Она также сообщила, что один из подсудимых несовершеннолетний.

Отец Шерзата Полата, Каржаубай Нурымов, заявил журналистам, что недоволен результатами расследования.

«На то причин много», - коротко ответил он.

Его сестра, Перизат Нурымова, рассказала, что только двое из обвиняемых проходят по статье «Убийство», остальные - по статье «Хулиганство». С этим она не согласна.

«Их судят по отдельности. Нас это не устраивает. Должны были судить как групповое. Они приехали на одной машине и уехали на одной машине.», - сказала она.

«Независимо от того, будет ли суд открытым или закрытым, мы настаиваем на справедливом рассмотрении нашего требования. Все причастные лица должны понести ответственность за свои действия в соответствии с законом», - добавила Нурымова.

Месяцем ранее правозащитник Айтым Амангельди сообщил, что отец Шерзата Полата, Каржаубай Нурымов, написал ему о намерении отказаться от адвокатов, которые работали за время следствия. На данный момент сторону потерпевших защищают другие шесть адвокатов.

16 летний Шерзат Полат был убит в ночь на 4 октября 2024 года возле продуктового магазина своей семьи в Талгаре. По словам его родственников, это случилось на фоне конфликта из-за банки пива, за которую не хотел платить один из покупателей. Шерзат с дядей заступились за Каржаубая Нурымова, который в ту ночь был за прилавком. Клиент позвал к магазину своих знакомых, они избили подростка и его дядю, а затем нанесли ножевые ранения Шерзату, от которых он скончался. Всего, по данным МВД, были задержаны по делу об убийстве 11 подозреваемых.

В ночь на 12 октября неизвестные подожгли дом семьи Шерзата, в котором на момент пожара никого не было. Чтобы предотвратить эскалацию ситуации, МВД ввел в город солдат Нацгвардии. Из-за большого информационного давления и поступающих угроз Нурымов заявил о том, что его семья может покинуть Казахстан.

Первый вице-министр МВД Бауржан Аленов, который в момент убийства подростка руководил полицией Алматинской области, говорил, что по заявлению потерпевших возбуждено уголовное дело по «угрозе».

После резонансного убийства подростка были освобождены от занимаемых должностей аким города Талгара Бахыт Куришбеков и его заместитель Матан Сагындык, руководитель аппарата акима Талгарского района Аслан Касымбаев, заместитель прокурора Алматинской области Саян Бакиров, прокурор Талгарского района Ескендир Бекманов, первый заместитель начальника полиции Алматинской области Серик Шалхаров, начальник управления полиции Талгарского района Нуржан Кунтунов и начальники нескольких управлений департамента полиции Алматинской области.

9 декабря на окраине Талгара было обнаружено тело дяди убитого подростка. По предварительным данным, он покончил жизнь самоубийством.

10 декабря, после похорон, был задержан Каржаубай Нурымов, а в ночь на 11 декабря суд назначил ему 15 суток ареста «за нарушение общественного порядка». В полиции заявили, что он выражался нецензурной бранью, приставал к обществу и угрожал полицейскому ножом».

12 декабря в департаменте полиции Алматинской области сообщили, что на Нурымова заведено уголовное дело по статье «Умышленное повреждение чужого имущества».