Минтранспорта сообщило в свою очередь о запуске 19 новых авиамаршрутов
Токаев поручил Минтранспорта увеличить количество международных и внутренних рейсов
фото Искандера Салиходжаева

Президент Касым-Жомарт Токаев принял министра транспорта Марата Карабаева и поручил ему увеличить количество международных и внутренних рейсов, сообщила пресс-служба главы государства.

Токаев отметил необходимость создания более комфортных условий для передвижения казахстанцев и улучшения доступности туристических локаций.

Он поручил также ускорить строительство автодороги Центр – Запад, расширить коридор Западная Европа – Западный Китай, усилить работу по привлечению инвестиций в транспортный сектор.

Карабаев сообщил, что в 2025 году запланирован запуск 19 новых авиамаршрутов в Европу, Азию и на Ближний Восток.

Также он отчитался, что в прошлом году отремонтировано 12 тыс. км дорог, завершена реконструкция трасс Караганда – Алматы, Талдыкорган – Усть-Каменогорск, Актобе – Кандыагаш и Атырау – Астрахань, а также строительство
трех новых пассажирских терминалов в аэропортах Алматы, Кызылорды и Шымкента.

Вместе с тем начато строительство аэропортов Катон-Карагая, Зайсана и Кендирли.

Также начинается модернизация 125 вокзалов.

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