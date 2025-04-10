Автор паблика Qaznews24 Темирлан Енсебек заявил, что уголовная статья, по которой его обвиняют, используется выборочно

В четверг, 10 апреля в Наурызбайском районном суде по уголовным делам продолжилось рассмотрение дела администратора паблика сатирических новостей Qaznews24 Темирлана Енсебека, обвиняемого в разжигании розни. Его допросили адвокат Жанара Балгабаева и прокурор Дидар Кабаев. Наблюдателей, как и на предыдущем заседании, не разместили в отдельном зале с трансляцией, позже несколько человек, скандировавших «Ашық сот», задержала полиция.

Темирлан Енсебек, который вновь был на суде по видеосвязи, сказал, что администрация СИЗО не предупредила его о том, что у него сегодня суд, его подключили к процессу неожиданно. Тем не менее в этот раз суд не дал ему возможности посоветоваться с адвокатом перед продолжением допроса.

Енсебек рассказал, что экспертиза, на которой основывалось обвинение, была сделана по песне «Йоу, орыстар!», автором которой он не является, а не по тексту и картинке в аккаунте паблика Qaznews24. Во время следствия ему не давали права задать по экспертизе вопросы или обжаловать.

«Самое смешное, что уголовное дело на меня было заведено заранее, экспертизу провели заранее и пришли за мной спустя семь месяцев, – сказал он. – Когда за мной пришли, я смеялся, говорил, пацаны, вы что делали семь месяцев? Если есть признаки тяжкого уголовного преступления, то полиция должна сразу реагировать».

Енсебек рассказал, что когда после обыска ему отдали ноутбук и телефон, он обнаружил, что они уже были распечатаны, хотя распечатывать вещественные доказательства можно только в присутствии обвиняемого.

«Я достаю телефон, а там написано: заблокировано из-за множественных попыток входа. Открываю ноутбук, смотрю, там то же самое. Следственное управление департамента полиции незаконно пыталось вскрыть мой телефон и ноутбук. После этого я не стал им ничего показывать, потому что вдруг они хотели туда закинуть какие-то экстремистские материалы и дополнить мое уголовное дело, потому что в моем деле нет ни одного доказательства», – также сказал он.

Адвокат спрашивала Енсебека, есть ли у него неприязнь к этническим русским. Он рассказал, что его девушка – русская, они вместе отмечали праздники обеих национальностей, у него также множество друзей русской национальности.

«Все, что написано в обвинительном акте, это бред», – заявил он.

Он также снова повторил, что в картинке и тексте, опубликованных в Qaznews24, нет ни одного оскорбительного слова в адрес русской национальности. «Весь пост посвящен пропагандистке Тине Канделаки, которая сама высказалась нелицеприятно в отношении Казахстана. Она ищет в Казахстане нацистов, когда Россия сама ищет нацистов, воюя в Украине», – сказал Енсебек.

Отвечая на вопросы адвоката, он добавил, что в жанре рэп, в котором написана песня «Йоу, орыстар!», широко используется ненормативная лексика, жанр зародился в формате дуэли, в ходе которой два рэпера могут оскорблять друг друга.

Он также добавил, что сатира – это жанр, исконно использовавшийся в казахских степях:

«Тот же самый айтыс – это тоже своего рода сатира, когда айтыскеры, играя на домбре, могли обсмеять несправедливого бая, султана или бия, вынесшего несправедливое решение на суде, они высмеивали несправедливую, нечестную, коррупционную власть. Я продолжил ту же самую казахскую традицию, но уже в форме журналистики».

Отвечая на вопросы суда о том, какой у него был умысел, Енсебек сказал, что своей публикациями переводит острые события в стране в шутки, чтобы народ мог выпустить пар. «Я следовал этой же цели. Я видел, как народ реагировал с матами прям, оскорблялся сильно, я, поместив такой дурацкий рэп, сделал так, чтобы народ посмеялся», – сказал Енсебек. Он добавил, что никаких негативных последствий после публикации не было.

Прокурор Дидар Кабаев уточнил у Енсебека, не смущало ли его наличие нецензурной лексики в песне, которой сопровождался пост, и почему он остановился именно на ней.

Енсебек рассказал, что она стала практически народной, и к 2024 году использовалась в антивоенных постах настолько часто, что стала привычна.

«Меня смущало это в 2022 году, когда я ее в первый раз услышал. Но в 2024 году она уже звучала из каждого утюга. Эта песня уже никого не удивляла, все уже привыкли к матам в этой песне. Никто не видел в ней ничего оскорбительного, в 2024 году все уже понимали, что она является формой протеста против военной агрессии в Украине», – сказал он.

Прокурор отметил, что в песне нет ничего про Украину, а в отношении автора выделено отдельное уголовное дело. Енсебек ответил, что узнал об этом уголовном деле только уже после того, как возбудили дело против него, но за 20 лет полиция даже не пыталась найти автора песни.

«В 2022 и 2023 году эта песня звучала везде, и никого не привлекали. А в 2024 году, когда она уже стала народной, пришли за мной, что говорит о том, что эта статья используется выборочно, и мое преследование политически мотивировано», – сказал Енсебек.

Он добавил, что не воспринимал песню всерьез.

«Потому что как можно серьезно воспринимать какой-то дурацкий рэп, который состоит из матов? Из-за того, что эта песня является бредятиной, ее никто всерьез и не воспринимал», – также сказал он.

Допрос Енсебека закончился, заседание продолжится в пятницу, 11 апреля.