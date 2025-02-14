Процесс по делу Темирлана Енсебека отложили

Процесс по делу Темирлана Енсебека, автора паблика сатирических новостей Qaznews24, отложили до 21 февраля, сообщила «Власти» его адвокат Жанара Балгабаева.
По словам защитницы, процесс отложен по ходатайству прокурора. Первое заседание состоится 21 февраля онлайн, при этом суд начнется сразу с главного судебного разбирательства.
17 января в квартире у автора сатирического паблика Qaznews24 Темирлана Енсебека прошел обыск, затем его задержали, а вечером следующего дня суд арестовал его на два месяца. Уголовное дело против него расследуется по части 1 статьи 174 Уголовного кодекса – разжигание социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни. В департаменте полиции Алматы заявили, что возбуждение дела не связано с сатирическими публикациями. По их словам, он «разместил материал, содержащий явные признаки разжигания межнациональной розни».
27 января активисты движения Oyan, Qazaqstan! заявили, что дело было возбуждено еще в апреле 2024 года за пост, опубликованный 21 января 2024 года. При этом лингвистическая экспертиза была проведена еще в мае. Адвокат Жанара Балгабаева считает это политическим преследованием, не имеющим под собой юридических обоснований.
Предположительно, Енсебека обвиняют в том, что он использовал песню не своего авторства для сопровождения заведомо сатирической публикации. При этом сама песня «Йоу Орыстар», написанная давно, но начавшая снова распространяться с началом полномасштабного вторжения России в Украину, пока официально не входит список признанных экстремистскими и запрещенных к изданию и распространению на территории Республики Казахстан материалов.
19 января полиция задержала журналиста Руслана Бикетова, вышедшего на одиночный пикет в поддержку Енсебека, позже суд назначил ему 15 суток ареста. 20 января полиция задержала журналистку и гражданскую активистку Асем Жапишеву, также вышедшую на одиночный пикет в поддержку автора Qaznews24. Ее арестовали на 15 суток. Также 21 января в Костанае был задержан активист Сергей Зинченко, который провел акцию солидарности с Темирланом Енсебеком, позже суд оштрафовал его на 50 МРП. Штрафы были назначены и активистам Акмарал Джакибаевой, Акторгын Кайратовой и Гулбакыт Отебай, также выходившим в январе на одиночные пикеты в поддержку Енсебека в Алматы.
3 февраля международная правозащитная организация Human Rights Watch потребовала снять уголовные обвинения, выдвинутые против Енсебека и немедленно освободить его из-под стражи.
«Здесь нет преступления, есть только злоупотребление уголовным правом со стороны властей», – считает Мира Риттманн, старший исследователь по Центральной Азии в Human Rights Watch.
13 февраля его освобождения также потребовала международная правозащитная организация Amnesty International.
«Это политически мотивированное преследование, которое опирается на расплывчатое и чрезмерно широко сформулированное определение «разжигания розни» в Уголовном кодексе Казахстана и является частью более масштабного наступления на гражданское общество», – отметила Мари Стразерс.
В мае 2022 года у Енсебека уже проходил обыск, тогда в отношении него проводили досудебное расследование по поводу распространения заведомо ложной информации. Международная организация Human Rights Watch призывала власти Казахстана прекратить необоснованное дело против Енсебека. В сентябре 2022 года дело было прекращено за отсутствием состава преступления.
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