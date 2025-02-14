Процесс по делу Темирлана Енсебека отложили

По словам защитницы, процесс отложен по ходатайству прокурора. Первое заседание состоится 21 февраля онлайн, при этом суд начнется сразу с главного судебного разбирательства.

17 января в квартире у автора сатирического паблика Qaznews24 Темирлана Енсебека прошел обыск, затем его задержали, а вечером следующего дня суд арестовал его на два месяца. Уголовное дело против него расследуется по части 1 статьи 174 Уголовного кодекса – разжигание социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни. В департаменте полиции Алматы заявили, что возбуждение дела не связано с сатирическими публикациями. По их словам, он «разместил материал, содержащий явные признаки разжигания межнациональной розни».

27 января активисты движения Oyan, Qazaqstan! заявили, что дело было возбуждено еще в апреле 2024 года за пост, опубликованный 21 января 2024 года. При этом лингвистическая экспертиза была проведена еще в мае. Адвокат Жанара Балгабаева считает это политическим преследованием, не имеющим под собой юридических обоснований.

Предположительно, Енсебека обвиняют в том, что он использовал песню не своего авторства для сопровождения заведомо сатирической публикации. При этом сама песня «Йоу Орыстар», написанная давно, но начавшая снова распространяться с началом полномасштабного вторжения России в Украину, пока официально не входит список признанных экстремистскими и запрещенных к изданию и распространению на территории Республики Казахстан материалов.

19 января полиция задержала журналиста Руслана Бикетова, вышедшего на одиночный пикет в поддержку Енсебека, позже суд назначил ему 15 суток ареста. 20 января полиция задержала журналистку и гражданскую активистку Асем Жапишеву, также вышедшую на одиночный пикет в поддержку автора Qaznews24. Ее арестовали на 15 суток. Также 21 января в Костанае был задержан активист Сергей Зинченко, который провел акцию солидарности с Темирланом Енсебеком, позже суд оштрафовал его на 50 МРП. Штрафы были назначены и активистам Акмарал Джакибаевой, Акторгын Кайратовой и Гулбакыт Отебай, также выходившим в январе на одиночные пикеты в поддержку Енсебека в Алматы.

3 февраля международная правозащитная организация Human Rights Watch потребовала снять уголовные обвинения, выдвинутые против Енсебека и немедленно освободить его из-под стражи.

«Здесь нет преступления, есть только злоупотребление уголовным правом со стороны властей», – считает Мира Риттманн, старший исследователь по Центральной Азии в Human Rights Watch.

13 февраля его освобождения также потребовала международная правозащитная организация Amnesty International.

«Это политически мотивированное преследование, которое опирается на расплывчатое и чрезмерно широко сформулированное определение «разжигания розни» в Уголовном кодексе Казахстана и является частью более масштабного наступления на гражданское общество», – отметила Мари Стразерс.

В мае 2022 года у Енсебека уже проходил обыск, тогда в отношении него проводили досудебное расследование по поводу распространения заведомо ложной информации. Международная организация Human Rights Watch призывала власти Казахстана прекратить необоснованное дело против Енсебека. В сентябре 2022 года дело было прекращено за отсутствием состава преступления.