В Алматы полиция задержала активистов, пришедших на суд над Темирланом Енсебеком

В Алматы полиция задержала активистов Айгуль Нурбулатову, Дархана Шарипова, Марию Кочневу, Акторгын Аккенжебаласы, Конысбая Ырыскелди, пришедших на суд над Темирланом Енсебеком, автором паблика сатирических новостей Qaznews24.

Активисты требовали, чтобы их пустили в зал судебных заседаний как наблюдателей. Им отказали и они начали скандировать «Ашық сот», после этого их задержали.

В департаменте полиции города сообщили, что активистов привлекут к ответственности за «мелкое хулиганство».

«В фойе здания Наурызбайского районного суда группа граждан, допуская выкрики и создавая препятствия посетителям суда, нарушила общественный порядок. На законные требования прекратить противоправные действия они не отреагировали. В результате шесть человек были доставлены в управление полиции Наурызбайского района, по которым составлены материалы и направлены в суд по признакам административного правонарушения, предусмотренного ст. 434 КоАП РК», - прокомментировала задержание активистов официальный представитель ДП Салтанат Азирбек.

В среду, 9 апреля, в Наурызбайском районном суде Алматы началось главное судебное разбирательство по делу Темирлана Енсебека, администратора паблика сатирических новостей Qaznews24.

17 января в квартире у автора сатирического паблика Qaznews24 прошел обыск, затем его задержали, а вечером следующего дня суд арестовал его на два месяца. Уголовное дело против него расследуется по части 1 статьи 174 Уголовного кодекса – разжигание социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни.

Накануне в департаменте полиции Алматы заявили, что возбуждение дела не связано с сатирическими публикациями. По их словам, он «разместил материал, содержащий явные признаки разжигания межнациональной розни».

Адвокат Енсебека Жанара Балгабаева сообщала, что уголовное дело было заведено за пост от 21 января прошлого года. «В каждом посте Темирлана написано, что это сатира. Песня “Йоу, орыстар” (которую Енсебек использовал в своем посте и которая стала поводом для возбуждения уголовного дела) давно муссируется в соцсетях, и она получила новую жизнь в 2022 году после агрессии России в отношении Украины», – отмечала она.

В мае 2022 года у Енсебека уже проходил обыск, тогда в отношении него проводили досудебное расследование по поводу распространения заведомо ложной информации. Международная организация Human Rights Watch призывала власти Казахстана прекратить необоснованное дело против Енсебека. В сентябре 2022 года дело было прекращено за отсутствием состава преступления.