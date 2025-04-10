Журналист Лукпан Ахмедьяров является свидетелем с правом на защиту

Журналист Лукпан Ахмедьяров, задержанный правоохранительными органами, находится в департаменте полиции Астаны. Он проходит по уголовному делу в статусе свидетеля с правом на защиту, сообщила «Власти» юрист общественной организации «Правовой медиа-центр» Гульмира Биржанова.

«Лукпана Ахмедьярова задержали по статье 274 ч.3 (распространение заведомо ложной информации, повлекшие причинение крупного ущерба гражданину, организации или государству или иные тяжкие последствия - В.). Он - свидетель с правом на защиту», - сообщила Биржанова.

Она отметила, что связи с журналистом нет. Но известно, что он находится в департаменте полиции Астаны, так как следователь Акжан Букембаев позвонил правозащитнице Бахытжан Торегожиной и сообщил, что планируется провести допрос Ахмедьярова.

«Адвоката мы предоставим, но он будет только утром. Однако следователь настаивает, чтобы допрос прошел сегодня, и они хотят предоставить государственного адвоката. У Ахмедьярова есть право отказаться и прийти завтра на допрос со своим адвокатом. Мы надеемся, что ему дадут воспользоваться своим правом и отпустят, чтобы он мог прийти на допрос завтра. Но как будет - неизвестно, потому что связи с ним нет, и возможно всякое», - констатировала Биржанова.

Позднее стало известно, что адвокат все-таки приехал в Лукпану Ахмедьярову.

Ранее Ахмедьяров в прямом эфире на своей странице в Instagram сообщил о своем задержании. Журналист полагает, что это связано с публикациями, в которых он рассказывал о том, что мужчин из Западного Казахстана увезли в Россию на заработки и принуждают подписать контракт с министерством обороны РФ.

В департаменте полиции Астаны сообщили, что по заявлению жительницы города Уральска зарегистрировано досудебное расследование по факту распространения заведомо ложной информации по статье 274 Уголовного кодекса.