Бывшее руководство компании «Бипэк Авто – Азия Авто» заочно приговорили к тюремным срокам

Восточно-Казахстанский областной суд заочно вынес приговор бывшим руководителям автосборочного завода «Бипэк Авто – Азия Авто». Граждане России Анатолий Балушкин и Ерик Сагымбаев признаны виновными в совершении мошенничества, а также уклонении от уплаты налогов. Первый приговорен к 9 годам лишения свободы, второй - к 8 годам и 6 месяцам.

Согласно решению суда, контролирующий акционер и председатель совета директоров «Бипэк Авто – Азия Авто» Анатолий Балушкин признан виновным по статье 190, часть 4, пункт 2 Уголовного кодекса Республики Казахстан – «Мошенничество, совершённое в особо крупном размере».

Ему назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы в учреждении средней безопасности, а также 10-летний запрет на занятие руководящих должностей в коммерческих организациях.

Топ-менеджер Ерик Сагымбаев, в свою очередь, признан виновным сразу по двум статьям: 190, часть 4, пункт 2 («Мошенничество в особо крупном размере») и 245, часть 3 («Уклонение от уплаты налога, совершённое преступной группой либо в особо крупном размере»). Сагымбаев приговорён к 8 годам и 6 месяцам лишения свободы, также с ограничением права занимать руководящие посты в бизнесе сроком на 10 лет.

В удовлетворении гражданского иска представителя потерпевшего (Министерство промышленности и строительства) о возмещении материального ущерба суд отказал.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Напомним, в августе 2021 года стало известно, что владельца контрольного пакета акций и председателя совета директоров группы компаний «Бипэк Авто – Азия Авто» Анатолия Балушкина объявили в розыск по подозрению в мошенничестве.

В декабре 2022 года сообщалось, что в Праге задержан один из руководителей группы компаний «Бипэк Авто – Азия Авто», находившийся в международном розыске. При этом, кто именно, не указывалось.

В 2021 году министерство индустрии и инфраструктурного развития Казахстана прекратило сотрудничество с заводом и потребовало возврата преференций и льгот, полученных компанией за 10 лет в размере $405 млн. В МИИР заявили, что компания не выполнила своих обязательств по модернизации производства. После судебных разбирательств зарубежные партнеры Lada и Kia прекратили сборку своих автомобилей на предприятии «Азия Авто».