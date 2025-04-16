​Законопроект, усиливающий контроль над эндаумент-фондами, одобрил мажилис в первом чтении

На пленарном заседании мажилис в первом чтении одобрил законопроект «О фондах целевого капитала», который усиливает контроль над эндаумент-фондами. Как сообщил депутатам министр науки и высшего образования Саясат Нурбек, за основу документа взяты законы США и Российской Федерации. Однако, уточнил он, казахстанский документ не будет распространяться на фонды Назарбаев университета и Назарбаев интеллектуальных школ.

«По своей природе эндаумент-фонды совмещают благотворительность с функциями инвестфондов, поэтому нужен был отдельный закон. Это общая практика для всех стран с успешными эндаумент-фондами. В Казахстане в настоящее время 22 эндаумент-фонда, из них 15 — в сфере образования с капитализацией в среднем менее 1 млрд.тенге», — сказал Нурбек.

Он отметил, что за основу был взят типовой закон США (Uniform Prudent Management of Institutional Funds Act) и российский закон о фондах целевого капитала 2006 года, а также опыт Австралии, Франции, Сингапура.

Документ уточняет и систематизирует базовые понятия, конкретизирует механизмы работы эндаумент-фондов и определяет меры развития эндаумент-фондов. Он также определяет состав активов эндаумент-фондов, устанавливает порядок их формирования и пополнения. Вместе с тем уточняются правила использования инвестиционного дохода на финансирование объектов меценатской деятельности.

Как заявил министр, ряд крупных эндаумент-фондов не подпадут под действие нового закона и будут работать по отдельным правилам.

«Сейчас есть крупные, действующие эндаумент фонды — фонд республиканской физико-математической школы, Назарбаев университета, НИШ. Эти фонды регулируются отдельным законом. Поэтому, помня о том, [что это] крупные, действующие и сильные эндаумент-фонды, которые прибыльны, этот закон не вмешивается [в их деятельность]. Они будут регулироваться своими законами и будут работать по сложившейся практике. Мы это отдельно обсуждали и так решили оставить», — подчеркнул Нурбек.

На вопрос «Власти» о том, почему новый закон не распространяется на деятельность эндаумент-фондов Назарбаев Университета и НИШ, Нурбек ответил, что это «вопрос юридической техники» и что в специальном законе фонды Назарбаев Университета и НИШ все «хорошо» урегулировано.

«Есть два равнозначных закона. Вы не можете их сделать больше или выше. Они законы. Если бы мы приняли кодекс об эндаумент-фондах, [фонды Назарбаев Университета и НИШ] бы уже поглощались им. Это вопрос юридической техники, здесь ничего такого нет. Урегулировано все достаточно хорошо. В каких-то аспектах вот то, что в нашем законодательстве сидит, пруденциальные нормы, требования к управляющим компаниям, они распространяются тоже на действия закона о Назарбаев фонде. Поэтому там коллизии нет», — заявил министр.

Одним из главных пунктов нового закона, одобренного мажилисом, является обязательная передача активов в доверительное управление профессиональной управляющей компании при превышении суммы активов более 15 000 МРП. Во время рабочей группы порог был снижен до 10 000 МРП, а при его достижении фонд должен передать активы в доверительное управление в течение 3 месяцев.

Закон также устанавливает лимиты на административно-управленческие расходы: не более 30% инвестиционного дохода или 1% от средней стоимости чистых активов за отчетный год. Во время рабочей группы лимиты были снижены до 15% или 0,5% от средней стоимости активов.

Депутаты также определили направления использования инвестдохода. Это образование, наука и инновационная деятельность, массовый спорт, обеспечение медикаментами и оказание медицинских услуг, социальная защита населения.

Эндаумент-фонды — это фонды, которые создают университеты, чтобы получать через них деньги от спонсоров, инвестировать их, а прибыль тратить на свои нужды.

В число крупнейших эндаумент-фондов Казахстана входят фонды под управлением Назарбаев Университета и Назарбаев интеллектуальных школ.

С Назарбаев Университетом и Назарбаев интеллектуальными школами также связан частный фонд «Назарбаев Фонд», активы которого на сентябрь 2023 года превышали $1 млрд. Он не является эндаумент-фондом в прямом смысле, но его деятельность направлена на финансирование деятельности университета и школ.

«Назарбаев Фонд» появился в 2009 году, но не совершал заметных инвестиций до 2019 года, когда Нурсултан Назарбаев покинул пост президента Казахстана.

К этому времени два фонда, принадлежащие НИШ и университету, создали инвестиционный холдинг Pioneer Capital Invest и через него купили казахстанский банк «ЭкспоКредит» за 30 миллионов долларов.

Затем «Назарбаев Фонд» завладел 62 процентами Pioneer Capital. Pioneer Capital начал активно инвестировать в различные предприятия, в том числе купил крупного казахстанского кредитора — «Цеснабанк». Этот банк принадлежал семье Адильбека Джаксыбекова, ранее возглавлявшего администрацию президента. Из-за плохого управления правительству пришлось выделять деньги на спасение банка.

После этого Pioneer Capital приобрел еще несколько банков, мобильных операторов, платформу для онлайн-торговли, склады, торговые центры и другие объекты.

Как показало расследование OCCRP, на 2022 год активы Pioneer Capital оценивались в $7,8 млрд и включали также казначейские векселя США, гособлигации Кыргызстана и Казахстана. В 2020 году прибыль фонда составила свыше $500 млн.