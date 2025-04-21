Требования к проведению массовых спортивных мероприятий ужесточат – Минспорта

Министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов сообщил, что ведомство ужесточит требования к проведению массовых спортивных мероприятий.

«Гибель двух участников во время полумарафона в Алматы — трагическое событие, требующее особого внимания. В настоящее время по данному инциденту проводится всесторонняя проверка. Анализируются состояние здоровья участников, организация соревнований, уровень медицинского обеспечения и соблюдение регламента безопасности», - написал Мырзабосынов в Instagram.

Также министр сообщил, что будут ужесточены требования к проведению подобных мероприятий, реализуемых местными исполнительными органами, так как «массовый спорт должен быть безопасным и соответствовать высоким стандартам организации». По словам Мырзабосынова, министерство туризма и спорта разработает конкретные предложения и направит их в соответствующие структуры.

В воскресенье во время прохождения дистанции Алматинского полумарафона скончались два его участника.

84-летний Аккоян Рсалиев почувствовал себя плохо на первом километре. Медики, прибывшие через минуту, не смогли его реанимировать. Рсалиев участвовал в забегах на дистанции 10 и 21,1 км с 2021 года.

21-летний Нурбол Ахмади потерял сознание на 16-м километре дистанции. Прибывшие медики констатировали его смерть. Ахмади зимой пробежал 10 км и зарегистрировался для участия еще в нескольких забегах.

По предварительным данным, в обоих случаях причиной смерти стала легочная эмболия, вызвавшая остановку сердца.

Алматинский полумарафон проводился в городе в восьмой раз и стал крупнейшим в истории – в нем приняло участие около 10 тысяч человек из десятков стран.