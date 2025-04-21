Минюст не поддержал идею создания алиментного фонда

В Казахстане не будут создавать государственный алиментный фонд, так как это может породить иждивенческие настроения и вся нагрузка ляжет на государство, заявил в понедельник в ходе правительственного часа в мажилисе министр юстиции Ерлан Сарсембаев.

«Предложение, которое вы предлагали от имени (Народной – В.) партии (по созданию государственного алиментного фонда – В.) неоднократно изучалось, оно имеет определенные положительные и отрицательные моменты. Министерством уже прорабатывался совместно с заинтересованными госорганами и поддержки этот вопрос не нашел», - заявил Сарсембаев.

Министр объяснил, что создание государственного алиментного фонда ляжет бременем на республиканский бюджет, также может породить со стороны «алиментнообязанных лиц определенные иждивенческое настроения». Зная о том, что государство возьмет на себя расходы по алиментам, количество неплательщиков может «кратно возрасти», считает Сарсембаев.

«И это тоже аргумент того, что на сегодня с этим фондом, с его внедрением торопиться не стоит. В моем понимании, надо все-таки искать возможности воспитательного процесса, повышения культуры, повышения сознания того, что семья – это не просто союз двух, это обязательство перед своими детьми, которые совершеннолетние граждане должны брать осознанно и понимать, что никто, кроме отца и матери, полноценно воспитать и содержать своих детей не сможет», - убежден Сарсембаев.

Всего, по его данным, на начало года на принудительном исполнении по неуплате алиментов находилось 283 тыс. документов, из них 12 тыс., или 4%, являются проблемными. Основными проблемами при взыскании алиментов остаются отсутствие постоянного дохода, имущества, а в отдельных случаях – умышленное сокрытие доходов. И, по информации министра, ежегодно увеличивается количество должников, не имеющих работу: если в 2023 году их было 4 238, то в 2024 году – 6 232.