Ему отказали в получении статуса беженца
20-летнего студента могут депортировать из Казахстана в Судан, где до сих пор идут военные действия
фото предоставлено Казахстанским международным бюро по правам человека

20-летнего суданца Амира, ранее учившегося в Алматы, могут депортировать в Судан, где продолжаются военные действия. Казахстанские власти отказали ему в статусе беженца, и оспорить этот отказ в судебном порядке не получилось. Ему удалось выехать в Руанду, однако там его документы не приняли, и в итоге он возвращается обратно в Алматы, сообщает Казахстанское международное бюро по правам человека (КМБПЧ).

По информации бюро, Амир начал учебу в в одном из университетов Алматы около двух лет назад. Через несколько месяцев в Судане началось противостояние между правительственной армией, подчиненной военной хунте, и вооруженным формированием «Силы быстрой поддержки».

Вооруженное формирование захватило столицу Хартум.

«Дом Амира оказался разрушен, его родители стали внутренними переселенцами, и платить за обучение никак не могли», – пишет бюро.

У Амира не было финансовой возможности вернуться, кроме того, аэропорты Судана перестали принимать рейсы.

«Он попытался получить статус беженца в Казахстане, но на практике РК наделяет таким статусом в редчайших случаях. С помощью Казахстанского международного бюро по правам человека Амир пытался оспорить решение об отказе, но тщетно – все три судебные инстанции решили, что оснований оставаться у него нет», – указано в публикации правозащитной организации.

При этом офис Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев в рамках своей программы готов был оплатить Амиру обучение, если он получит статус беженца.

По решению суда Амир должен был покинуть Казахстан до 1 мая. При помощи краудфандинга ему удалось собрать деньги на билет в Руанду – это одна из немногих стран, куда суданцы могут въехать без визы, к тому же у Руанды обширная программа и опыт по приему беженцев.

«Однако что-то не сработало, и у Амира даже не стали брать документы на рассмотрение, а просто депортировали из аэропорта в Катар, через который он прибыл в Руанду. В аэропорту столицы Дохи его уже встретили и под сопровождением посадили на самолет до Алматы. Так что через несколько часов он прибудет на гостеприимную казахстанскую землю, где его ждут новые испытания», – пишет КМБПЧ.

Судан — это единственная страна в мире, официально находящаяся в состоянии голода, который считается крупнейшим гуманитарным кризисом в мире. УВКБ ООН заявило, что оно «призывает все страны предоставить гражданским лицам всех национальностей, спасающимся из Судана, недискриминационный доступ на свои территории».

Ольга Логинова
Ольга Логинова

Журналистка Власти

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