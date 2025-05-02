Машиностроительный завод имени Кирова в Алматы не планируется переносить или сносить

Переносить или сносить корпуса или производственные помещения завода имени Кирова в Алматы не планируется, сообщили в ответ на запрос «Власти» в АО Национальная Компания «Казахстан инжиниринг», которой принадлежит завод. При этом на соседнем участке, ранее принадлежавшем ТОО «МБМ-Кировец», начался снос корпусов.

«Строительство иных объектов на территории Общества не планируется. Перенос производства, передислокация Общества на другие площади не предусмотрены», – указано в ответе нацкомпании.

В конце 2020 года также сообщалось, что был подписан меморандум проекта Almaty City на сумму 860 млрд тенге. По проекту планировалось строить коммерческие, жилые и социальные объекты в квадрате улиц Макатаева - Муратбаева - Райымбека - Сейфуллина.

В АО «НК «Казахстан инжиниринг» сообщили, что не подписывали меморандум о строительстве этих объектов. Руководство завода имени Кирова также сообщало, что земельный участок, на котором расположен завод, не является собственностью предприятия, а передан акиматом города Алматы на возмездное долгосрочное пользование до 2029 года.

В марте прошлого года машиностроительный завод имени Кирова выставили на торги за 6,14 млрд тенге, но на следующий день они были отменены.

При этом передача завода в конкурентную среду все же предусматривается планом приватизации на 2021-2025 годы. «Основными условиями приватизации являются сохранение специализации предприятия и рабочих мест, дальнейшее развитие предприятия», – сообщили в нацкомпании «Казахстан Инжиниринг».

В конце апреля начался снос помещений, соседних с заводом, и ранее принадлежавших машиностроительному предприятию ТОО «МБМ-Кировец». ТОО «МБМ-Кировец» ранее также входило в группу АО «НК «Казахстан инжиниринг». В 2016 году 49% доли участия в его уставном капитале было реализовано через аукцион за 161,9 млн тенге.

Участок, на котором начался снос корпусов, согласно кадастровой карте, сейчас принадлежит ТОО Altyn Mura Almaty, его целевое назначение – «для строительства многофункционального жилого комплекса со встроенными отдельно стоящими нежилыми зданиями, помещениями и паркингами». Конечный владелец ТОО Altyn Mura Almaty – частная компания Damu Development Holding, ее учредитель – Абзал Сагымбаев, депутат маслихата города Астаны VIII созыва.