На месте горнолыжного курорта «Ак Булак» создадут международный туристский центр

В начале мая заместитель председателя правления АО НК «Kazakh Invest» Мадияр Султанбек сообщил, что между акиматом Алматинской области и вьетнамской компанией Crystal Bay подписано соглашение о строительстве туристического объекта в Талгарском районе. Как уточнили «Власти» в управление туризма региона, проект предполагает расширение действующего курорта в пять раз и создание там международного туристского центра.

По информации управления, в декабре 2024 годы был подписан трехсторонний меморандум между вьетнамской компанией Crystal Bay и казахстанской компанией «Кипрос» о реализации проекта «Акбулак виллэдж», который будет способствовать формированию туристического кластера в Талгарском районе.

«В рамках проекта предлагается создать туристический центр с интегрированным курортом класса люкс – международный туристский центр “Акбулак” с акцентом на внутренних и иностранных туристов», - говорится в ответе управления на запрос.

Так, планируется расширение горнолыжного курорта с нынешних 200 га до 1 тыс. га. На территории планируется создать «разнообразные развлечения», включая гольф-клуб, горнолыжный отдых, престижные отели и шоппинг-центры и др. Также здесь будут построены СПА с целебными процедурами, коттеджи и апартаменты, рестораны и кафе, инфраструктура для ретейла, делового туризма и проведения корпоративных мероприятий. Для реализации проекта будет разработан мастер-план.

«Специалисты-архитекторы работают над полным эскизом. До конца года они должны представить мастер-план, после чего мы увидим примерную картину, как это будет выглядеть, определится сумма инвестиций, и дальше станет ясно, в каком направлении пойдет развитие», - уточнили в управлении туризма Алматинской области.

В ведомстве считают, что этот проект будет сочетать в себе элементы экотуризма, горного отдыха и развитой инфраструктуры, «и в этом его уникальность».

Однако в управлении не ответили на вопрос, будут ли проходить общественные слушания по этому проекту и будет ли он обсуждаться с экологами.