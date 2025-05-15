Соглашение по займу в $1 млрд для строительства метро в Алматы подпишут только после разработки ТЭО

Инвестиционное соглашение по займу $1 млрд для строительства метро в Алматы будет подписано после того, как будет разработано ТЭО инвестпроекта, сообщили в ответ на запрос «Власти» в управлении городской мобильности.

«Данный вопрос будет определен после завершения разработки технико-экономического обоснования инвестиционного проекта и получения заключений отраслевой экспертизы центрального государственного органа, экономической экспертизы центрального уполномоченного органа по государственному планированию, юридической экспертизы органов юстиции и финансовой экспертизы центрального уполномоченного органа по исполнению бюджета», - указано в ответе.

В управлении также отметили, что инвестор пока не выбран окончательно.

«Данный вопрос находится на стадии переговоров с потенциальными инвесторами. После чего в рамках действующего законодательства будет определен инвестор и условия финансирования», - сообщили в ведомстве.

В феврале аким Алматы Ерболат Досаев встречался с президентом Экспортно-импортного банка Китая (China Exim Bank), на этой встрече обсуждалось соглашение с банком для расширения алматинского метро. Депутат мажилиса Сергей Пономарев также сообщал, что это инициатива руководства города, такое решение было принято для того, чтобы не затягивать строительство новой ветки.

«Чтобы не затянуть ход строительства новой нитки метро, было принято решение найти концессию в Китае, определить примерный ход и примерную сумму этого проекта, выделить эти деньги и как можно быстрее начать строительство», - говорил он в интервью газете «Время».

В Instagram он писал, что взять заем нужно под гарантии правительства через Exim Bank Китая. Погашение долга, по его словам, может быть постепенным, по 8-13 млрд тенге в год, на это уйдет 8 лет.

В планах города – расширение первой линии метро до рынка «Барлык» протяженностью 5,3 км и строительство новой ветки в 14 км от станции «Жибек Жолы» до аэропорта.

Сейчас разработка ТЭО на строительство второй линии до аэропорта уже начата, ведутся работы по инженерным изысканиям, идет проработка схем трассировки и посадки станций. Начать выкупать земельные участки для строительства второй ветки планируется после разработки земельного проекта.

В ведомстве также добавили, что сумма займа в $1 млрд является предварительной.

«Более точные стоимостные показатели будут определены после проведения соответствующих экспертиз», - добавили в управлении городской мобильности.

15 марта президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования бюджетного законодательства и признании утратившим силу Закона Республики Казахстан “О концессиях”».