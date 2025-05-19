Самый мощный в Центральной Азии суперкомпьютер привезли в Казахстан - Минцифры

В Казахстан привезли самый мощный в Центральной Азии суперкомпьютер, который будет установлен в новом дата-центре министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности. Как сообщили в понедельник в ведомстве, эта поставка открыла путь к развитию экосистемы высокопроизводительных вычислений, а также выстроила механизм ввоза такого оборудования без пошлин и НДС.

Производительность суперкомпьютера составляет 2 экзафлопс и он собран на новейших графических чипах NVIDIA H200, разработанных специально для задач искусственного интеллекта и высокопроизводительных вычислений. Запуск и установка суперкомпьютера будет реализована в новом дата-центре министерства цифрового развития уровня надежности Tier III.

«Ресурсы суперкомпьютера будут доступны всем. К ним смогут подключиться стартапы, которым нужны мощности для обучения нейросетей, университеты — для проведения фундаментальных и прикладных исследований, научные центры и компании, внедряющие искусственный интеллект в бизнес-процессы», - заверили в ведомстве.

Здесь также подчеркнули, что поставка суперкомпьютера «открыла путь к развитию экосистемы высокопроизводительных вычислений в Казахстане». Кроме того, с этой поставкой Казахстан впервые «выстроил механизм ввоза высокотехнологичного оборудования без пошлин и НДС», что, как считают в Минцифры, сделает страну более привлекательной для международных IT-компаний и операторов дата-центров.

Напомним, во время официального визита в Казахстан наследного принца Абу-Даби, шейха Халеда бин Мохаммеда бин Зайда Аль Нахайяна был открыт зарубежный офис компании Presight (G42) в Астане, а также подписано соглашение по созданию суперкомпьютерного кластера в Казахстане.