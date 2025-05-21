Павлодарский нефтехимический завод остановится на ремонт с 18 июня

Два других крупных НПЗ продолжат производство нефтепродуктов в штатном режиме
Павлодарский нефтехимический завод планирует проведение планово-предупредительных работ с 18 июня по 17 июля, сообщает пресс-служба нацкомпании «КазМунайГаз».
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