Павлодарский нефтехимический завод остановится на ремонт с 18 июня

Павлодарский нефтехимический завод планирует проведение планово-предупредительных работ с 18 июня по 17 июля, сообщает пресс-служба нацкомпании «КазМунайГаз».

«Запланированы обязательные технические освидетельствования и экспертизы для оборудования, работающего под давлением (более 110 единиц), а также для технологических трубопроводов (более 930 единиц). Среди наиболее крупных работ – капитальный ремонт турбины центробежного компрессора ЦК-201 газовой компрессорной производства первичной переработки нефти и замена катализатора на установке гидроочистки керосина», - сообщили в КМГ.

Для поддержания стабильности на внутреннем рынке ГСМ и обеспечения отгрузки нефтепродуктов в период остановки ПНХЗ планирует накопить запас бензина – 50 тыс. тонн, дизельного топлива – 25 тыс. тонн, авиакеросина – 7 тыс. тонн. Отгружать нефтепродукты на внутренний рынок будут равномерно, согласно графику поставок Минэнерго.

Два других казахстанских нефтеперерабатывающих завода «КазМунайГаза» – Атырауский НПЗ и Шымкентский НПЗ – продолжат производство нефтепродуктов в штатном режиме.