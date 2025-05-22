Оборот необеспеченных цифровых активов будет регулировать Нацбанк

Национальный банк разработал поправки в законодательство, которыми намерен регулировать оборот необеспеченных цифровых активов и определять перечень криптовалют, которые будут доступны для покупки и продажи. Кроме того, предусматривается закрепление правового статуса операторов криптообменных платформ и лицензировать их деятельность, сообщил в четверг в ходе брифинга директор департамента платежных систем Ерлан Ашыкбеков.

По словам Ашыкбекова, законодательные поправки направлены на введение «системного регулирования» оборота цифровых активов и формирование полноценной экосистемы таких активов в Казахстане. В частности, предусматривается введение в оборот цифровых финансовых активов, которые, «в отличие от криптовалют, являются необеспеченными цифровыми активами, имеют эмитента, юридически обязанных лиц, а также подтвержденную базу обеспечения».

«Разработана правовая основа и определена классификация цифровых финансовых активов трех видов: стейблкоин, обеспеченные деньгами, цифровые финансовые активы, удостоверяющие права на финансовые инструменты и финансовые активы, за исключением денег и цифровые аналоги традиционных финансовых инструментов (облигации, акции, векселя – В.)», - перечислил он.

Ашыкбеков отметил, что уже определен субъектный состав участников рынка, регуляторные условия их деятельности, разработана система допуска эпитетов и порядок обращения активов. А для ускоренного запуска рынка планируется задействовать центральный депозитарий и Казахстанскую фондовую биржа «в качестве инфраструктурных организаций для организации выпуска, учета и обслуживания оборота цифровых финансовых активов».

«ЦФА будут интегрированы в действующую финансовую систему как новый класс инструментов, выступая мостом между традиционным рынком капитала и цифровыми технологиями», - подчеркнул Ашыкбеков.

Кроме того, законопроектом вводится регулирование оборота необеспеченных цифровых активов (криптовалют) через лицензирование провайдеров услуг. То есть в рамках общей юрисдикции Казахстана будет введена новая категория участников – провайдеры услуг по обмену криптовалют, осуществляющие деятельность на основании лицензии и под надзором Национального банка. Их функционал будет включать операции по обмену криптовалют за фиатные деньги.

«Перечень криптовалют, доступных для покупки или продажи такими организациями будет установлен Национальным банком. При этом деятельность таких криптопровайдеров в лице криптобирж в юрисдикции МФЦА регулируется отдельно и не затрагивается данными мерами. Вместе с тем предусмотрено функциональное взаимодействие между провайдерами обмена криптовалют и криптобиржами МФЦА для обеспечения целостной инфраструктуры цифрового рынка», - пояснил директор департамента.

Таким образом, за Нацбанком будет закреплено регулирование и лицензирование деятельности криптообменников по обмену криптовалют, а также контроль и надзор за ними.