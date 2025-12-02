Больше всего иностранных студентов в Казахстане из Индии и Туркменистана – Миннауки

В 2025 учебном году в вузах Казахстана обучаются 35 075 иностранных студентов из 88 государств, что на 11% больше по сравнению с 2024 годом, сообщила пресс-служба министерства науки и высшего образования.

По мнению ведомства, это «является прямым индикатором того, что Казахстан входит в фазу формирования полноценного образовательного центра, предоставляющего качественные образовательные программы, международную академическую среду и широкие возможности для дальнейшей профессиональной карьеры».

Больше всего в Казахстане обучаются граждан Индии – 9 959 человек, Туркменистана – 9 089 человек, Узбекистана – 4 136 человек, Китая – 3 367 человек, России – 2 426 человек.

В министерстве отмечают, что высокий приток студентов из стран Южной Азии, Центральной Азии и Китая «отражает системный спрос на медицинские, инженерные, IT и социально-экономические программы, которые Казахстан предлагает на конкурентных условиях». При этом Алматы, Астана и Шымкент стали ключевыми центрами образовательной миграции. Так, в Алматы обучаются 18 195 иностранных студентов, в Астане – 4 292, в Шымкенте – 3 645.

«Алматы формирует крупнейший в Центральной Азии образовательный кластер, объединяющий национальные университеты, медицинские школы и частные вузы. Астана усиливает позицию интеллектуального ядра благодаря развитию исследовательских центров и международных образовательных инициатив. Шымкент укрепляет роль индустриально-образовательного узла Юга», - пояснили в Миннауки.

В ТОП-5 вузов по числу иностранных студентов вошли КазНУ им. аль-Фараби (4 497 обучающихся), КазНМУ им. Асфендиярова (2 687), ЕНУ им. Гумилева (2 483), КазНИТУ им. Сатпаева (1 759) и ЮКУ им. Ауэзова (1 730)

Анализ показал, что спросом среди иностранных студентов в Казахстане пользуются такие направления, как здравоохранение и медицина (12 950 обучающихся), педагогические науки (5 943), бизнес и право (4 539), инженерия (3 374), информационные технологии (2 141).

«Эта структура отражает глобальный тренд на технические, медицинские и IT-навыки, а также значительную роль Казахстана в подготовке кадров для рынков Южной и Центральной Азии. В результате можно сказать, что Казахстан уверенно закрепляет статус лидера региона по экспорту образовательных услуг», - считают в министерстве науки и высшего образования.