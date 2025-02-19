Две турецкие компании готовы построить новую ТЭЦ в области Улытау

В акимате области Улытау в ответе на запрос «Власти» сообщили, что турецкие компании ACC GROUP и MITEK A.S. выразили заинтересованность в строительстве новой ТЭЦ-2.

«ACC GROUP готова профинансировать проект под суверенную гарантию, а также привлечь финансирование из европейских и турецких финансовых институтов, таких как HSBC, Barclays и UBS BANK Ankara», - уточнили в акимате.

Также в ведомстве сообщили, что 31 декабря 2024 года была завершена модернизация котлоагрегата №8 на Жезказганской ТЭЦ ТОО «Kazakhmys Energy».

Напомним, год назад аким области Улытау Берик Абдыгалиулы доложил президенту, что для решения проблемы дефицита тепла в Жезказгане и Сатпаеве до 2029 года построят вторую ТЭЦ. Чуть позже в ответе на официальный запрос «Власти» в акимате региона сообщали, что новая ТЭЦ будет построена в селе Кенгир между городами Жезказган и Сатпаев, ее мощность будет 500 МВт, причем рассматриваются варианты строительства на угле или газе. Сообщалось, что ТЭЦ будет построена за счет инвестора, поиски которого идут, а ориентировочная стоимость строительства будет известна после разработки ТЭО.

В ноябре 2023 года сообщалось, что из-за нехватки финансирования модернизацию двух котлов на ТЭЦ Жезказгана перенесли на 2024 год. А в январе 2024 года стало известно, что власти региона рассматривают два варианта: либо модернизация котлов на Жезказганской ТЭЦ, либо строительство новой теплоэлектроцентрали. В акимате в ответе на запрос уточняли, что в 2024 году будет завершена модернизация котлоагрегата №8, «однако с развитием города планируется построить ТЭЦ-2 для качественного тепла и электроснабжения».