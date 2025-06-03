В Казахстане в список бесплатных лекарств добавят препараты от онкологии

В Казахстане планируют расширить список бесплатных лекарств — в него предложено включить препараты от онкозаболеваний, апластической анемии, иммунной тромбоцитопении и псориаза. На портале «Открытые НПА» опубликован проект «Об утверждении Перечня лекарственных средств и медицинских изделий для бесплатного и (или) льготного амбулаторного обеспечения отдельных категорий граждан Республики Казахстан с определенными заболеваниями (состояниями)».

«Проектом предусмотрено включение 3 новых позиций лекарственных средств на основании предложения компании в рамках портфельного пакета для лечения следующих нозологий: злокачественные новообразования лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей (включая апластическую анемию и иммунную тромбоцитопению), онкологические заболевания, псориаз» - говорится в проекте.

Реализация документа направлена на повышение доступности эффективной терапии, улучшение клинических исходов и качества жизни пациентов с хроническими и онкологическими заболеваниями.

Обсуждение продлится до 16 июня.