В Казахстане в список бесплатных лекарств добавят препараты от онкологии

Также в список планируется внести лекарства от псориаза и злокачественных новообразований лимфоидной и кроветворной тканей
В Казахстане планируют расширить список бесплатных лекарств — в него предложено включить препараты от онкозаболеваний, апластической анемии, иммунной тромбоцитопении и псориаза. На портале «Открытые НПА» опубликован проект «Об утверждении Перечня лекарственных средств и медицинских изделий для бесплатного и (или) льготного амбулаторного обеспечения отдельных категорий граждан Республики Казахстан с определенными заболеваниями (состояниями)».
Еще по теме:
Свежее из этой рубрики
Просматриваемые