Также в список планируется внести лекарства от псориаза и злокачественных новообразований лимфоидной и кроветворной тканей
В Казахстане в список бесплатных лекарств добавят препараты от онкологии
фото Жанары Каримовой

В Казахстане планируют расширить список бесплатных лекарств — в него предложено включить препараты от онкозаболеваний, апластической анемии, иммунной тромбоцитопении и псориаза. На портале «Открытые НПА» опубликован проект «Об утверждении Перечня лекарственных средств и медицинских изделий для бесплатного и (или) льготного амбулаторного обеспечения отдельных категорий граждан Республики Казахстан с определенными заболеваниями (состояниями)».

«Проектом предусмотрено включение 3 новых позиций лекарственных средств на основании предложения компании в рамках портфельного пакета для лечения следующих нозологий: злокачественные новообразования лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей (включая апластическую анемию и иммунную тромбоцитопению), онкологические заболевания, псориаз» - говорится в проекте.

Реализация документа направлена на повышение доступности эффективной терапии, улучшение клинических исходов и качества жизни пациентов с хроническими и онкологическими заболеваниями.

Обсуждение продлится до 16 июня.

Виктория Натачиева
Виктория Натачиева
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