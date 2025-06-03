Минздрав и минюст не считают алматинский крематорий зоной своей ответственности

Оба ведомства, в которые акимат Алматы отправил письма, чтобы определить, кому должен принадлежать уже построенный в городе крематорий, не будут его балансодержателями, сообщили в ответ на запрос «Власти» в управлении строительства.

«Согласно информации, министерство юстиции РК и министерство здравоохранения РК объект крематорий не считают зоной своей ответственности. В этой связи руководством города рассматриваются альтернативные варианты определения балансодержателя в рамках законно-правового поля. На сегодняшний день балансодержатель не определен», – указано в ответе управления.

Напомним, крематорий в Алматы планировали открыть в сентябре 2021 года, однако сроки неоднократно переносили. При этом само здание было давно готово. В начале 2023 года сообщалось, что работы по прокладке инженерных сетей выполнены на 80%, за исключением монтажа ТП-10/0,4кВ и трассы газопровода. Тогда предполагалось, что крематорий заработает в ноябре 2023 года.

Но позже управление строительства Алматы подало в суд на компанию «ТаразҚұрылысИнвест», которая была подрядчиком строительства инженерных сетей для крематория и сорвала сроки строительства. В связи с продолжающимся судами в управлении не знали, когда крематорий будет запущен. Подрядчик был признан недобросовестным участником госзакупок, с компании взыскали неустойку в размере 2,7 млн тенге.

В ноябре 2024 года в еще не открывшемся крематории повторно провели косметический ремонт. В управлении строительства тогда сообщили, что в дальнейшем он будет передан эксплуатирующей организации, однако не уточнили, какой именно.

В марте акимат Алматы сообщал, что направил письма в министерство здравоохранения и министерство юстиции, чтобы определить, какому ведомству должен принадлежать уже построенный крематорий.