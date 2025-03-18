В акимате Алматы не могут определиться, на чьем балансе будет уже построенный крематорий

В акимате города Алматы пока не определились с тем, какому ведомству будет принадлежать построенный крематорий, сообщили в ответ на запрос «Власти» в управлении строительства. При этом крематорий был зарегистрирован в органах юстиции еще в прошлом году. Объект должен был заработать в 2021 году.

«В настоящее время акиматом города Алматы в адрес Министерства юстиции и Министерства здравоохранения Республики Казахстан направлено письмо о необходимости определения конечного балансодержателя данного объекта», – указано в ответе.

В управлении добавили, что строительно-монтажные работы завершены в полном объеме, акт ввода в эксплуатацию уже подписан, крематорий был зарегистрирован в органах архитектуры и юстиции в третьем квартале 2024 года.

Напомним, крематорий в Алматы планировали открыть в сентябре 2021 года, однако сроки неоднократно переносили. При этом само здание было давно готово. В начале 2023 года сообщалось, что работы по прокладке инженерных сетей выполнены на 80%, за исключением монтажа ТП-10/0,4кВ и трассы газопровода. Тогда предполагалось, что крематорий заработает в ноябре 2023 года.

Но позже управление строительства Алматы подало в суд на компанию «ТаразҚұрылысИнвест», которая была подрядчиком строительства инженерных сетей для крематория и сорвала сроки строительства. В связи с продолжающимся судами в управлении не знали, когда крематорий будет запущен. Подрядчик был признан недобросовестным участником госзакупок, с компании взыскали неустойку в размере 2,7 млн тенге.

В ноябре 2024 года в еще не открывшемся крематории повторно провели косметический ремонт. В управлении строительства тогда сообщили, что в дальнейшем он будет передан эксплуатирующей организации, однако не уточнили, какой именно.